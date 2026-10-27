Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Toca surtir la despensa? Esto cuesta la canasta básica para la última semana de octubre; productos más caros en México

La canasta básica registró un ligero cambio para los últimos días del mes de octubre, impactando en el bolsillo de las y los mexicanos, pero ¿cuánto cuesta ir al super?

Precio canasta básica en México durante octubre 2026: Productos y alimentos más caros
¿Cuánto cuesta surtir el super en México?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

¡A preparar la cartera! La canasta básica en México registró ligeros cambios para la última semana de octubre 2026 en el precio de los alimentos y otros productos que la conforman; te compartimos el costo real de surtir la despensa.

El precio de la canasta básica puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los artículos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?|

El precio de la canasta básica para la última semana de octubre 2026 se ubica entre los $750.00 hasta los $918.58 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes, registrando un aumento de $13.34 pesos.

Los productos más caros de la canasta básica en México en octubre

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos que subieron de precio en este último mes.

  • Cebolla - $43.91 pesos el kilo.
  • Naranja - $40.03 pesos el kilo.
  • Manzana - $52.44 pesos el kilo.
  • Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.
  • Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió los artículos que aumentaron su costo durante la última semana de septiembre: Cebolla, jitomate, transporte aéreo, otras frutas, educación Primaria, gas LP, pollo, educación Universidad, vivienda, así como las loncherías, fondas, torterías y taquerías.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

  • Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.
  • Mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.
Tags relacionados
México Finanzas personales