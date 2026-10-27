¿Toca surtir la despensa? Esto cuesta la canasta básica para la última semana de octubre; productos más caros en México

¡A preparar la cartera! La canasta básica en México registró ligeros cambios para la última semana de octubre 2026 en el precio de los alimentos y otros productos que la conforman; te compartimos el costo real de surtir la despensa.

El precio de la canasta básica puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los artículos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?|

El precio de la canasta básica para la última semana de octubre 2026 se ubica entre los $750.00 hasta los $918.58 pesos por familia , según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes , registrando un aumento de $13.34 pesos.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 12 al 16 de octubre, Bodega Aurrerá 11 Sur, en Puebla, registró el precio más justo de la canasta #PACIC, con $750. En contraste, Ley 1079, en La Paz, reportó un precio de $918.50, que rebasa el límite de $910 establecido en el acuerdo. La diferencia entre ambos establecimientos fue de $168.50. En Coyoacán, CDMX, la canasta más barata se registra en Chedraui Plaza América, con $818.90, mientras que la más cara en Walmart Miramontes, con $907.60. En Aguascalientes, la canasta con el precio más justo la ofrece Soriana Híper San Marcos, con $797, mientras que la más costosa está en Walmart Plaza Galerías, con $864.60. Finalmente, en Cancún, Soriana Híper presentó el precio más bajo, con $819.60, y Walmart, el más alto, con $866.20. En el mapa de calor se exponen los precios promedio por producto y cadena comercial con cobertura nacional. Con precios vigentes entre el 12 y el 16 de octubre, La Comer registró los precios más elevados en pan de caja, con $53; jitomate, con $36.61; arroz, con $17.08; pollo, con $37.18; atún, con $11.81; cebolla, con $49.33, y plátano, con $21.69. Walmart destacó por sus precios altos en carne de cerdo, a $96.11; aceite, a $30.25; papa, a $45.61; sardina, a $28.86, y pasta para sopa, a $6.36. Chedraui tuvo el precio más alto de carne de res, a $137.50, y manzana, a $41.68; mientras que Bodega Aurrerá registró el limón más caro, a $35.41. En contraste, Soriana ofreció los precios más bajos en jitomate, a $21.48; leche, a $15.32; cebolla, a $35.45; pollo, a $30.34, y pasta para sopa, a $4.55. Chedraui tuvo los precios más bajos en limón, a $17; papa, a $35.67; plátano, a $15.31, y zanahoria, a $10.05. Bodega Aurrerá destacó por sus precios más bajos en arroz, a $14.28; atún, a $9.28; carne de res, a $98.52, y frijol, a $19.31; finalmente, La Comer ofreció la carne de cerdo más barata, a $56, y el chile fresco, a $11.24. — Profeco (@Profeco) October 26, 2026

Los productos más caros de la canasta básica en México en octubre

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos que subieron de precio en este último mes.



Cebolla - $43.91 pesos el kilo.

Naranja - $40.03 pesos el kilo.

Manzana - $52.44 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.

Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió los artículos que aumentaron su costo durante la última semana de septiembre: Cebolla, jitomate, transporte aéreo, otras frutas, educación Primaria, gas LP, pollo, educación Universidad, vivienda, así como las loncherías, fondas, torterías y taquerías.

🧵 1/5 | Contexto económico De acuerdo con el seguimiento mensual de precios que realiza ANPEC en todo el país, la canasta básica alimentaria continúa encareciéndose, alcanzando un costo promedio de $2,154.50. La inflación presiona el bolsillo de las familias y afecta las ventas del pequeño comercio. #DigitalizaciónSinBarreras #ANPECInforma — ANPEC (@ANPECmx) October 22, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

