¿Vuelve a subir? Así amanece el precio del dólar este miércoles 21 de enero

Tras dos días de caídas históricas, el dólar estadounidense intenta estabilizarse este miércoles, recuperando terreno desde sus mínimos de tres semanas frente al euro y el franco suizo. El mundo financiero tiene los ojos puestos en Davos, Suiza, donde el presidente Donald Trump ofrecerá un discurso clave tras sus recientes amenazas de imponer aranceles a Europa.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha pedido calma a los socios internacionales, asegurando que el crecimiento sigue siendo la prioridad de EE. UU. ante el G20 y pidiendo esperar la postura oficial sobre el conflicto de Groenlandia antes de seguir con la liquidación de activos estadounidenses .

Precio del dólar hoy 21 de enero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca presenta una ligera recuperación en comparación con la jornada de ayer. Se ubica de la siguiente manera:



Compra: $16.1 pesos

pesos Venta: $18.6 pesos

El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $17.68 pesos para este miércoles, mientras los inversionistas moderan sus apuestas. Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo a qué sucursal te presentes.

Precio del dólar canadiense hoy 21 de enero

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene estable en medio de la expectativa global, cotizando en $10.55 pesos a la compra y $13.44 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy miércoles 21 de enero?

El Bitcoin se mantiene lateral, sin grandes movimientos, mientras el mercado tradicional espera noticias de Davos. La criptomoneda cotiza en $88,763.05 dólares por unidad, es decir, una subida del 0.50% tras su último cierre. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,553,276.15 pesos por unidad, con una baja del 0.12%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 21 de enero?

Los precios del petróleo registran una ligera subida este miércoles, porque los inversores evaluaron un cierre temporal en dos grandes campos en Kazajstán, las expectativas de un aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos y nuevas tensiones geopolíticas vinculadas a las amenazas arancelarias de EU en su intento por obtener el control de Groenlandia.

El precio del barril es de:

