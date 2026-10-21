¿Qué está pasando con el dólar en pleno ‘ombligo de semana’? El tipo de cambio en México este miércoles

El dólar estadounidense registró cambios leves para el penúltimo miércoles del mes, manteniéndose cerca de los 19 pesos en México. Te compartimos el tipo de cambio hoy 21 de octubre 2026.

La moneda puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 21 de octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.50 pesos la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 21 de octubre de 2026.

La moneda se mantuvo estable frente a la mayoría de las principales divisas, mientras los inversionistas sopesaban los acontecimientos en el conflicto de Oriente Medio, que ha reactivado la demanda de la moneda estadounidense como refugio seguro en medio de las preocupaciones sobre la inflación impulsada por el petróleo.

Dólar estadounidense sigue acercándose a los 19 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 21 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.10 pesos la compra y en $17.45 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.30 pesos la compra y se vende a $14.14 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 21 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio canadiense supera los 14 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 21 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 21 de octubre 2026 en 83 mil 539 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.72% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con una importante ganancia tras las pérdidas del pasado martes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 548 mil 632 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin registra un aumento|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México hoy 21 de octubre 2026?

El precio del petróleo subieron más de 2 dólares este miércoles después de que Irán dijera que había pocas razones para esperar avances diplomáticos con Estados Unidos, lo que dejó al Brent de referencia cerca de máximos de cinco meses, con un mayor apoyo del mercado por la caída de los inventarios de crudo y productos estadounidenses.

