¿Baja más el dólar? Consulta el precio hoy jueves 22 de enero y aprovecha

El mercado global recupera la calma este jueves. Tras una semana de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó oficialmente la idea de apoderarse de Groenlandia por la fuerza y abandonó las amenazas de imponer aranceles a ocho naciones europeas.

Este cambio de postura frenó el movimiento de pánico en los mercados, permitiendo que el dólar se estabilizara tras haber perdido casi un 1% en los días previos. Mientras las acciones mundiales suben levemente y el oro pierde su brillo como refugio, el peso mexicano consolida su fortaleza en niveles no vistos desde mediados del año pasado.

Precio del dólar hoy 22 de enero de 2026 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca amanece con una cotización muy atractiva para quienes buscan comprar divisas, situándose por debajo de los 18 pesos:



Compra: $15.85 pesos

pesos Venta: $17.64 pesos

El tipo de cambio interbancario promedia los $17.48 pesos por unidad, reflejando una jornada de estabilidad y confianza para la moneda nacional. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la sucursal en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 22 de enero

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene sin grandes variaciones este jueves, cotizando en $10.55 pesos a la compra y $13.34 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 22 de enero?

El Bitcoin muestra señales de recuperación ante la calma global, aunque se mantiene en un rango volátil tras los sustos de la semana. La criptomoneda cotiza en $89,261.69 dólares por unidad, una baja del 0.17%. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,558,816.28 pesos por unidad, una baja del 0.36%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 22 de enero?

Los precios del petróleo cayeron el jueves, revirtiendo las ganancias de las sesiones anteriores, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , suavizó las amenazas contra Groenlandia e Irán y mientras los inversores evaluaban las perspectivas de oferta y demanda.

El precio del barril es de:

