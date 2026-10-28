¿Ya alcanza los $20? Precio del dólar HOY 28 de octubre en México; así cotiza el Bitcoin

El precio del dólar en México es una referencia importante para quienes planean cambiar divisas, realizar compras en el extranjero o seguir el comportamiento de los mercados financieros. Este miércoles 28 de octubre, Banco Azteca reporta las cotizaciones del dólar estadounidense y canadiense, mientras que en Tijuana el tipo de cambio presenta valores distintos.

Además, el Bitcoin registra una ligera caída, mientras que los precios internacionales del petróleo cerraron a la baja el martes, en medio de la atención de los mercados a las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy 28 de octubre?

De acuerdo con los datos de Banco Azteca, el dólar estadounidense se cotiza este miércoles en los siguientes precios:



Compra: $17.00 pesos

Venta: $19.00 pesos

El precio de compra corresponde a la cantidad que paga el banco por los dólares que le vendes, mientras que el de venta es el monto que debes pagar en pesos para adquirirlos.

¿En cuánto está el dólar canadiense hoy?

El dólar canadiense también registra una cotización específica en Banco Azteca. Estos son los precios reportados para este 28 de octubre:



Compra: $11.45 pesos

Venta: $14.14 pesos

Las cotizaciones pueden cambiar durante el día, por lo que se recomienda consultar directamente con la institución antes de realizar una operación.

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de octubre

En la ciudad fronteriza de Tijuana, el dólar estadounidense se cotiza en los siguientes valores:



Compra: $17.40 pesos

Venta: $17.85 pesos

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy?

El Bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas del mercado, registra un valor de 80 mil 545.97 dólares, con una caída de 0.31%, de acuerdo con la cotización proporcionada para esta jornada.

Debido a su volatilidad, su precio puede experimentar variaciones en periodos cortos. Por ello, conviene revisar la cotización en tiempo real antes de tomar decisiones de compra o venta.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 28 de octubre?

Para conocer el comportamiento del mercado petrolero, dos referencias internacionales son el Brent y el West Texas Intermediate (WTI). Los precios de cierre del martes 27 de octubre fueron los siguientes:

