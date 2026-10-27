¿Subió o bajó el dólar? Así amanece el tipo de cambio en México HOY 27 de octubre

El precio del dólar estadounidense y otras referencias financieras forman parte de los indicadores que se deben seguir al inicio de la jornada. Este martes 27 de octubre, el tipo de cambio en México presenta cotizaciones diferenciadas según la institución bancaria y la región.

Si tienes planeado comprar o vender dólares, viajar a la frontera o simplemente seguir el comportamiento de los mercados, aquí te compartimos los precios de referencia para este día.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 27 de octubre en México?

De acuerdo con los datos de Banco Azteca proporcionados para esta jornada, el dólar estadounidense se cotiza de la siguiente manera:



Compra: 17.00 pesos.

Venta: 18.99 pesos.

Esto significa que el precio que recibirás por cada dólar dependerá de si acudes a vender tus divisas al banco o si necesitas comprarlas. Recuerda que las cotizaciones pueden cambiar durante el día.

¿Cuánto cuesta el dólar en Tijuana hoy?

Para quienes se encuentran en la frontera norte, el precio del dólar en Tijuana presenta una cotización diferente a la referencia nacional.

Los precios reportados para este martes 27 de octubre son:



Compra: 17.35 pesos.

Venta: 17.80 pesos.

Estas cifras son una referencia para el mercado cambiario de la ciudad fronteriza.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de octubre

El dólar canadiense también forma parte de las divisas que se pueden consultar en Banco Azteca. Para este martes, sus cotizaciones son las siguientes:



Compra: 11.40 pesos.

Venta: 14.09 pesos.

¿Cuál es el precio del bitcóin hoy?

El bitcóin registra un valor de 80 mil 270.80 pesos, con un incremento de 0.28%, de acuerdo con la cifra proporcionada para esta actualización.

Al tratarse de un activo digital con cotización variable, su precio puede cambiar rápidamente dependiendo de la plataforma y del momento en que se consulte.

¿Cuál es el precio del petróleo mexicano hoy 27 de octubre?

Los precios internacionales del petróleo registran movimientos a la baja durante las operaciones de hoy 27 de octubre. El crudo Brent se cotiza en alrededor de 114.80 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, se ubica en 100.88 dólares por barril.

El precio de la mezcla mexicana puede variar en función de las condiciones del mercado petrolero internacional y de las cotizaciones utilizadas para calcular su valor.

