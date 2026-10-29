Dólar HOY 29 de octubre: ¿sube o baja? Así cotiza en México y el precio del petróleo

El precio del dólar en México hoy, jueves 29 de octubre, es una referencia importante para quienes planean comprar o vender divisas, realizar pagos en moneda extranjera o dar seguimiento a los mercados financieros.

Además del tipo de cambio, otros indicadores presentan movimientos durante la jornada, entre ellos el bitcóin y los precios internacionales del petróleo. Aquí te presentamos las cotizaciones para que conozcas cómo se comportan estos activos.

¿A cuánto está el dólar hoy 29 de octubre?

De acuerdo con los datos de cotización de Banco Azteca para este jueves, el dólar estadounidense se compra y vende en los siguientes precios:



Compra: 16.95 pesos.

Venta: 19.04 pesos.

Recuerda que el precio de compra es la cantidad que una institución paga por los dólares que le vendes, mientras que el precio de venta es lo que debes pagar en pesos para adquirirlos.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense hoy?

Si necesitas cambiar dólares canadienses, la cotización compartida para Banco Azteca este 29 de octubre es la siguiente:



Compra: 11.50 pesos.

Venta: 14.19 pesos.

El monto final dependerá de la cotización vigente al momento de la transacción.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana?

En Tijuana, el dólar registra una cotización distinta a la reportada para Banco Azteca. Los valores proporcionados para este jueves son:



Compra: 17.65 pesos.

Venta: 18.00 pesos.

Los precios en esta ciudad fronteriza pueden variar entre establecimientos y casas de cambio, por lo que es recomendable comparar las opciones disponibles antes de cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el bitcóin hoy 29 de octubre?

El bitcóin, una de las principales criptomonedas del mercado, se ubica en 80 mil 083.83 dólares, con una caída de 1.46%.

El valor de esta criptomoneda puede experimentar fluctuaciones durante el día, por lo que su precio puede cambiar en cuestión de minutos. Si buscas invertir o vender, es importante revisar la cotización actualizada en la plataforma que utilices.

¿A cuánto se cotiza el petróleo en México?

Los precios internacionales del petróleo también muestran movimientos este jueves. De acuerdo con información publicada por Reuters, el barril de crudo Brent se cotiza en 114.05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en 101.27 dólares.

Ambas referencias registraban pérdidas durante esa medición: el Brent bajaba 1.1% y el WTI retrocedía 1.5%

