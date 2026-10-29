¿El dólar se desploma? La Bolsa de Valores vuelve a caer, pero el peso mexicano avanza

Un mal día para el mercado financiero en México, después de que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registrara su segunda jornada con pérdidas en lo que va de la semana. ¿En cuánto cerró el precio del dólar?

Este miércoles 28 de octubre, el peso mexicano logró tomar un respiro y ganar terreno frente a la divisa estadounidense, mientras la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió ligeramente. En tanto, las bolsas en Nueva York concluyeron con ganancias por tercer día consecutivo.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores HOY

Como ya veníamos advirtiendo, la BMV culminó la sesión bursátil con números rojos. El principal índice accionario, el S&P/BMV IPC, registró un retroceso de 0.76%, lo que representó una pérdida de 529.48 puntos respecto a la jornada anterior.

El índice bursátil se ubicó en 69,182.39 unidades, donde se movió un volumen de 143,937,849 acciones, reflejando cautela por parte de los inversionistas locales.

Wall Street cierra en números verdes este miércoles 28 de octubre

En el mercado estadounidense, Wall Street vivió una jornada volátil y de rango muy estrecho, aunque los tres principales índices lograron finalizar en números verdes.

Al cierre de las operaciones, los 3 quedaron en:



Dow Jones Industrial Average: Avanzó 0.19% (es decir, 97.53 puntos) para situarse en 52,475.10 unidades.

Nasdaq Composite: Creció un 0.27%, que equivalen a 72.04 puntos, cerrando en 26,549.85 unidades.

S&P 500: Subió un leve 0.28%, o 21.38 puntos, para ubicarse en 7,743.98 unidades.

Los inversionistas tomaron el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios sus tasas de interés como un hecho anticipado, esperando con cautela la próxima reunión de diciembre.

Precio del dólar en Banco Azteca HOY miércoles

En medio de malas noticias para el mercado financiero en México, la divisa nacional logró repuntar hacia el final de la jornada.

El peso mexicano se apreció un 0.24%, cotizando en 18.62 pesos por dólar, una mejora frente a los 18.67 pesos registrados ayer, con datos del Banco de México (Banxico).

Para este miércoles 28 de octubre, los precios del dólar en Banco Azteca se ubican de la siguiente forma:



Precio de compra: $17.00 pesos

Precio de venta: $19.00 pesos

Recuerda que el precio de compra es la cantidad de pesos que la institución bancaria te entrega por cada dólar que tú le vendes. Por el contrario, el precio de venta representa el monto en pesos que debes desembolsar si deseas adquirir dólares en efectivo.