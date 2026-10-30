Dólar hoy 30 de octubre: ¿subió o bajó? Así está el tipo de cambio en México

El precio del dólar tiene nuevos cambios en compra y venta en Banco Azteca. Te contamos cómo se cotiza hoy viernes 30 de octubre y cuánto cuestan otras referencias del mercado financiero.

Si tienes pensado comprar dólares, viajar al extranjero o realizar algún movimiento con esta divisa, toma en cuenta cómo se cotiza el billete verde este viernes. El precio del dólar en México registra nuevas referencias de compra y venta, por lo que conviene revisar el tipo de cambio antes de acudir a una sucursal.

¿En cuanto está el precio del dólar HOY 30 de octubre?

De acuerdo con los precios publicados por Banco Azteca, este viernes 30 de octubre el dólar estadounidense se cotiza:



Compra: $17.00

Venta: $19.39

Esto significa que quienes acudan a vender sus dólares al banco recibirán 17 pesos por cada unidad, mientras que quienes busquen comprar la moneda estadounidense deberán pagar 19.39 pesos.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense hoy?

El dólar canadiense también tiene una cotización distinta en el mercado cambiario. Según los precios de referencia de Banco Azteca, este viernes se encuentra en:



Compra: 11.65 pesos.

Venta: 14.34 pesos.

Precio del dólar en Tijuana hoy 30 de octubre

Por otra parte, en Tijuana, el dólar presenta los siguientes precios:



Compra: 17.65 pesos.

Venta: 18.00 pesos.

Cabe recordar que las cotizaciones pueden cambiar durante el día y variar dependiendo de la institución financiera o casa de cambio, por lo que es recomendable verificar el precio antes de realizar cualquier operación.

¿Cuánto cuesta el bitcóin hoy 30 de octubre?

En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin registra una cotización de 76 mil 679.59 dólares, con una variación a la baja de 1.41%.

Esta fluctuación refleja los movimientos del mercado de activos digitales, cuyos precios pueden cambiar constantemente.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy?

En cuanto al mercado energético, los precios internacionales del petróleo también muestran movimientos este viernes.

De acuerdo con información de Reuters, el barril de petróleo Brent, de referencia internacional, avanzó alrededor de 2%, hasta los 117.14 dólares.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, subió 1.9%, para ubicarse en 103.94 dólares por barril.

Los incrementos se producen en medio de preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro de petróleo.