¡Se dispara su precio! El dólar se acerca a los 19 pesos HOY; así cerró la Bolsa Mexicana de Valores

¡Atención! El precio del dólar volvió a subir frente al peso mexicano, que registró su peor día del mes. Mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street tuvieron una jornada con altibajos este jueves 29 de octubre.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 29 de octubre?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada de este jueves con números verdes. Su principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, registró un avance de 0.87%, equivalente a 605.02 puntos.

De acuerdo con los datos del mercado, el índice cerró en 69,787.41 unidades, mientras que el volumen de operaciones alcanzó los 127 millones 850 mil 869 títulos.

A pesar de que Wall Street registró pérdidas en acciones tecnológicas, la bolsa mexicana mostró un comportamiento positivo entre los inversionistas, luego de una semana en números rojos.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los principales índices de Wall Street terminaron la sesión con pérdidas, en una jornada marcada de altibajos con la caída de acciones tecnológicas.

El Nasdaq Composite fue uno de los indicadores más afectados, luego de que las acciones de Alphabet registraron una caída de 12.45%.

Así cerró la bolsa de Nueva York:



S&P 500: 7,720.39 puntos, con una caída de 23.59 unidades, equivalente aproximadamente a 0.30%.

Dow Jones: 52,342.56 puntos, con un retroceso de 132.54 unidades, alrededor de 0.25%.

Nasdaq Composite: 26,184.72 puntos, con una pérdida de 365.13 unidades, equivalente a 1.38%.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca hoy 29 de octubre?

Al cierre de las operaciones, e l dólar se ubicó en 18.83 pesos , de acuerdo con el Banco de México (Banxico), lo que representó un incremento de aproximadamente 21 centavos.

Como contexto, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 3.37% durante el tercer trimestre de 2026, por encima del 3.17% que esperaba el mercado. Esto generó movimientos en los mercados financieros y presionó al peso mexicano, que se aproxima nuevamente a la barrera de las 19 unidades por dólar.

Este jueves 29 de octubre, la compra de dólares en Banco Azteca se sitúa en los 17 pesos y a la venta se ubica en 19.39 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 29 de octubre?

El mercado de las criptomonedas también registró movimientos negativos durante este jueves. El Bitcoin, una de las divisas con mayor presencia a nivel mundial, registró una caída de 2.43%.

La criptomoneda se ubicó en 1 millón 477 mil 733.09 pesos mexicanos, después de perder 36 mil 764.82 pesos durante la jornada.

