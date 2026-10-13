Precio del dólar hoy martes 13 de octubre de 2026: Continúa la racha al alza en México tras dispararse el lunes

Luego del fuerte repunte registrado durante la jornada del lunes, el precio del dólar en México este martes 13 mantiene su cercanía en los 19 pesos.

La divisa estadounidense amanece presionando nuevamente al peso mexicano, por lo que, si tienes planeado realizar compras o transacciones internacionales, es fundamental revisar cómo cotiza el tipo de cambio en las principales ventanillas bancarias del país.

¿En cuánto está el dólar en México octubre 2026?

Para la apertura de este martes 13 de octubre de 2026, el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos a la compra y $18.79 a la venta en ventanillas bancarias.

Precio del dólar en México hoy 13 de octubre|Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana hoy 13 de octubre 2026

Para la ciudad de Tijuana, el precio del dólar se ubica en $17.00 pesos a la compra y $17.40 a la venta. Cabe recordar que estas cifras son de referencia y la cotización final puede cambiar dependiendo de la zona o sucursal donde te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El tipo de cambio del dólar canadiense en Banco Azteca para este 13 de octubre se fija en $10.95 pesos a la compra y $13.79 a la venta. Las transacciones de divisas están disponibles en todas sus sucursales en un horario de atención de 9:00 a 21:00 horas.

Banco Azteca|Banco Azteca

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de octubre 2026?

Tras la baja registrada al inicio de la semana, el Bitcoin recupera terreno y vuelve a los números verdes. Para la jornada de este martes 13 de octubre, la criptomoneda cotiza en 83,224.85 dólares por unidad, esto representa un repunte del 1.81%

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 528 mil 500.73 pesos por unidad.

Google|Google

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 13 de octubre 2026?

Los precios del petróleo cayeron más del 1.5% el martes, un día después de que el crudo Brent de referencia alcanzara un máximo de casi un mes, mientras los operadores seguían de cerca los ataques a Arabia Saudita y las perspectivas de un suministro adicional de diésel procedente de Rusia.

Los futuros del crudo Brent bajaron a los 105.93 dólares por barril a las 12:53 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EU bajaron hasta los 92.96 dólares por barril.

