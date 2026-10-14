¿Cómo amaneció el precio del dólar hoy miércoles 14 de octubre 2026? Así cotizan las diferentes divisas en México

Si vas a salir a cambiar divisas, realizar compras en línea o simplemente quieres cuidar tu bolsillo, en Azteca Noticias te preparamos el reporte claro y al día para este miércoles 14 de octubre.

Por ello, puedes consultar aquí cómo cotiza el precio del dólar en las principales ventanillas del país, el valor del dólar canadiense, los costos del dólar en Tijuana, así como el precio del bitcoin y la tendencia global del precio del petróleo antes de mover tu dinero.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy miércoles 14 de octubre?

Si tienes planeado cambiar divisas, toma nota: al arranque de este miércoles 14 de octubre, el dólar amaneció en las ventanillas de Banco Azteca cotizándose en $16.35 pesos a la compra y $18.89 a la venta.

Así amanece el precio del dólar estadounidense este miércoles 14 de octubre| Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy miércoles 14 de octubre?

En las casas de cambio y bancos de Tijuana, el dólar cotiza este 14 de octubre en aproximadamente 17 pesos a la compra y 17.40 pesos a la venta. Te sugerimos comparar opciones en la zona fronteriza para obtener el mejor tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense en México este 14 de octubre?

Por otro lado, si te interesa el dólar canadiense, este 14 de octubre cotiza en las ventanillas de Banco Azteca en $11.10 pesos a la compra y $13.94 a la venta. Recuerda que puedes realizar tu cambio de divisas sin prisas en cualquiera de sus sucursales, que operan de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Así amanece el precio del dólar canadiense hoy miércoles 14 de octubre| Banco Azteca

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 14 de octubre 2026?

El mercado de criptomonedas amanece con ligeros tropiezos. Para la jornada de este miércoles 14 de octubre, el Bitcoin registra números rojos al cotizar en los 82,863.74 dólares por unidad, lo que representa una leve caída del 0.29%.

Con respecto al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 535 mil 336.78 pesos por unidad.

Así amanece el precio del Bitcoin este miércoles 14 de octubre| Google

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 14 de octubre 2026?

Los precios del petróleo se estabilizaron este miércoles 14 tras registrar un repunte derivado de un ataque contra la sede de la petrolera estatal de Arabia Saudita y las recientes declaraciones de Irán sobre el despliegue de nuevas tácticas contra buques.

Bajo este panorama, los futuros del crudo Brent registraron un alza de 13 centavos para ubicarse en los 105.56 dólares por barril a las 13:25 GMT. Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 1.25 dólares, lo que representa un avance del 1.33%, para cotizar en los 95.39 dólares por barril y alcanzar así su nivel más alto en más de dos semanas.

