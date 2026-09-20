Precio del gas LP en México del 20 al 26 de septiembre: ¿Dónde está más barato y más caro?

Llegó el domingo y toca hacer cuentas para el gasto de la casa. La Comisión Nacional de Energía, CNE, publicó la lista oficial con los costos máximos tope para la compra de gas LP en todo el país.

Si te toca rellenar el tanque estacionario o comprar tu cilindro esta semana, te damos la lista de los precios vigentes, los costos por zona y dónde se vende más barato y más caro a nivel nacional del 20 al 26 de septiembre.

Los precios aplican directamente para las empresas distribuidoras en todas las regiones del país.

¿En cuánto está el gas LP en México esta semana?

Para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2026, el costo del gas LP en el territorio nacional tiene variaciones dependiendo del estado donde te encuentres:



Por kilogramo (cilindro): Está desde los $18.54 pesos en sus puntos más bajos hasta los $21.18 pesos por kilo en las zonas con el tope más alto.



Está desde los $18.54 pesos en sus puntos más bajos hasta los $21.18 pesos por kilo en las zonas con el tope más alto. Por litro (estacionario): El costo va desde los $10.01 pesos hasta los $11.44 pesos por litro con IVA incluido.

¿Dónde se vende más barato el gas LP?

Las tarifas más económicas para esta quincena de septiembre están en municipios del norte del país:



Nuevo León: En municipios como Agualeguas, Cerralvo y Parás el kilo se vende en $18.54 pesos y el litro en $10.01 pesos.



En municipios como Agualeguas, Cerralvo y Parás el kilo se vende en $18.54 pesos y el litro en $10.01 pesos. Coahuila: En Acuña el tope máximo se fijó en $18.86 pesos por kilo y $10.18 pesos por litro.



En Acuña el tope máximo se fijó en $18.86 pesos por kilo y $10.18 pesos por litro. Chihuahua: En localidades como Ojinaga, Guadalupe y Coyame del Sotol el kilo cotiza en $18.89 pesos y el litro en $10.20 pesos.

¿En qué zonas está más caro el gas LP?

Los costos más elevados para surtir el tanque se registran en municipios del centro-occidente del país:

Zacatecas: En municipios como Juchipila, Jalpa, Tabasco y Apozol el precio tope alcanza los $21.18 pesos por kilo y $11.44 pesos por litro.



En municipios como Juchipila, Jalpa, Tabasco y Apozol el precio tope alcanza los $21.18 pesos por kilo y $11.44 pesos por litro. Aguascalientes: En Calvillo el costo se posiciona también en los $21.18 pesos por kilogramo.



En Calvillo el costo se posiciona también en los $21.18 pesos por kilogramo. Nayarit: En municipios como Huajicori e Ixtlán del Río el kilo se vende en $21.02 pesos y el litro en $11.35 pesos.

Precio del gas LP en la CDMX y el Estado de México

Para la capital del país y los municipios del Edomex los precios se mantienen dentro de la región 32:



CDMX: En las 16 alcaldías el precio máximo es de $20.05 pesos por kilo y $10.83 pesos por litro.



En las 16 alcaldías el precio máximo es de $20.05 pesos por kilo y $10.83 pesos por litro. Edomex: Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla comparten la misma tarifa de $20.05 pesos por kilo y $10.83 pesos por litro.

Precios en Monterrey y la zona metropolitana de Jalisco

Para los principales centros del interior de la República, la CNE fijó los siguientes precios:

