Dólar se acerca a los 18 pesos: El tipo de cambio en México para este jueves

¿Buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se acerca nuevamente a los 18 pesos tras registrar un leve aumento para la segunda semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 10 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.55 pesos la compra y se vende en $17.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 10 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense registró un leve aumento, recuperando parte de las pérdidas de esta semana provocadas por el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos mundiales, mientras que el euro se mantuvo cerca de máximos de dos semanas antes de una esperada subida de tipos del Banco Central Europeo.

Dólar estadounidense vuelve acercarse a los $18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 10 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 10 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense se aleja de los 14 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 10 de septiembre 2026 en 77 mil 037 pesos por unidad, registrando un una importante baja de 1.56% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera baja de la semana tras sumar varios días consecutivos de ganancias en el mes de septiembre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 307 mil 956 pesos por unidad.

Bitcoin registra su primera caída de la semana |GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 10 de septiembre 2026?

El precio del petróleo subió alrededor de un 1% el jueves, extendiendo las ganancias que llevaron al Brent por encima de los 100 dólares por barril en la sesión anterior, mientras los operadores se preparaban para nuevas interrupciones en el suministro después de que Irán y Estados Unidos lanzaran los mayores ataques contra el transporte marítimo desde que comenzó su conflicto de seis meses.

