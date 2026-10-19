¡El dólar se dispara y se acerca a los 19 pesos! El tipo de cambio en México este lunes

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar registró un aumento importante para el inicio de la tercera semana del mes, acercándose cada vez más a los 19 pesos en México. Te compartimos el tipo de cambio hoy 19 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $18.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 19 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense ha estado subiendo de forma constante, alcanzando recientemente su nivel más alto en 18 meses frente a las principales divisas, esto a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Dólar estadounidense se acerca más a los $19 pesos en México. |BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 19 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.00 pesos la compra y en $17.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.25 pesos la compra y se vende a $14.09 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 19 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense alcanza los $14 pesos en México.|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 19 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 19 de octubre 2026 en 82 mil 480 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.57% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza una nueva semana con ganancias después de varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 521 mil 554 pesos por unidad.

Bitcoin comienza la semana con aumento en su valor. |GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 19 de octubre 2026?

El precio del petróleo registró una caída importante este lunes, ya que los inversionistas recogieron beneficios tras alcanzar los máximos de varios meses a finales de la semana pasada, y la atención sigue centrada en el potencial de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania para alterar el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de petróleo.

