¡Dólar supera los 19 pesos en México! El tipo de cambio se dispara para este jueves

¿Alcanzará los 20 pesos? El dólar estadounidense registró un aumento importante para el penúltimo jueves del mes, superando los 19 pesos en México. Te compartimos el tipo de cambio hoy 22 de octubre 2026.

El precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 22 de octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos la compra y se vende en $19.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 22 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense se disparó mientras los operadores sopesaban los renovados riesgos de inflación impulsados por el petróleo y esperaban la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, mientras que el dólar australiano ganó tras los comentarios de tono restrictivo del banco central.

Dólar estadounidense supera los $19 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 22 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.10 pesos la compra y en $17.45 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.50 pesos la compra y se vende a $14.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 22 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense supera los 14 pesos en México: ¿Llegara a los 15 pesos?|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 22 de octubre 2026 en 81 mil 659 pesos por unidad, registrando una importante baja de 2.84% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con pérdidas tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 529 mil 887 pesos por unidad.

El Bitcoin amanece con pérdidas importantes este jueves|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México hoy 22 de octubre 2026?

El precio del petróleo subieron a su nivel más alto desde mayo después de que nuevos ataques de los hutíes en Arabia Saudita avivaran la preocupación por una escalada del conflicto en Oriente Medio y nuevas interrupciones en el suministro de petróleo crudo procedente de la principal región exportadora del mundo.

