¿Dólar alcanzará los 20 pesos? Así amanece el tipo de cambio en México para la última semana de octubre

¿Qué está pasando con la moneda estadounidense? El dólar registró un cambio importante para el último lunes del mes, superando los 19 pesos para el comienzo de esta semana. Te compartimos el tipo de cambio hoy 26 de octubre 2026 en México.

El precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos la compra y se vende en $19.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 26 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense se mantiene atenta a los renovados riesgos de inflación impulsados por el petróleo y esperaban la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, mientras que el dólar australiano ganó tras los comentarios de tono restrictivo del banco central.

El dólar estadounidense supera los $19 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.30 pesos la compra y en $17.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.55 pesos la compra y se vende a $14.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 26 de octubre 2026.

La moneda canadiense alcanza su nivel más alto en cinco semanas debido al alza de los precios del petróleo y a que los datos de ventas minoristas nacionales respaldaron las expectativas de que el Banco de Canadá subiría los tipos de interés la próxima semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense se acerca a los $15 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 26 de octubre 2026 en 80 mil 138 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.09% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con pérdidas tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 489 mil 390 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin registró un aumento para la última semana de octubre.|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México hoy 26 de octubre 2026?

El precio del petróleo registró una caída para el inicio de esta semana tras el fuerte repunte de la semana pasada ante la esperanza de que se redujeran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán , pero los persistentes ataques contra el principal productor, Arabia Saudita, mantuvieron a los inversores cautelosos y los precios cerca de máximos de seis meses.

