¡Sigue debilitándose! Precio del dólar baja en México tras alto al fuego en Irán; así queda el tipo de cambio

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró una leve baja por segundo día consecutivo tras el anuncio del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México para este miércoles 8 de abril 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 8 de abril 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $18.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este 8 de abril 2026.

La moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo en un mes frene a otras divisas, esto después de que Estados Unidos e Irán acordaran frenar los ataques por dos semanas, lo que inyectó un optimismo en los mercados internacionales.

Dólar en México baja por segundo día consecutivo|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 8 de abril 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para abril 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.49 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de abril 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este 8 de abril 2026 en 72 mil 524 pesos por unidad, registrando un repunte importante de 0.83% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 261 mil 038 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin repunta para este miércoles|GOOGLE

Precio del petróleo cae por debajo de los cien dólares

El precio del petróleo cayó por debajo de los cien dólar el barril durante la apertura de este miércoles, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán , sujeto a una reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 91.80 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 92.62 dólares por barril.

Con información de Reuters...