Trump frena ataques contra Irán por dos semanas y pone condición clave en el estrecho de Ormuz

Donald Trump anunció este martes 7 de abril de 2026 la suspensión de los ataques y bombardeos contra Irán por un periodo de dos semanas; la decisión llega en el punto más crítico del ultimátum que había lanzado horas antes y tras conversaciones con líderes de Pakistán, que intervinieron como mediadores.

El anuncio ocurre luego de una jornada marcada por tensión global; el propio Trump había advertido que esa misma noche podría desencadenarse una ofensiva militar de gran escala en el que "Esta noche morirá toda una civilización" si no se cumplían condiciones clave, entre ellas la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

¿Qué condiciones puso Trump para frenar los ataques?

La pausa no es definitiva; el presidente estadounidense condicionó la suspensión a que Irán permita una apertura "completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para la estabilidad económica internacional.

Además, señaló que la medida busca abrir un espacio de negociación; aseguró que ya existe una propuesta de diez puntos enviada por Irán, la cual considera una base viable para avanzar en un acuerdo.



Suspende los ataques contra Irán durante dos semanas.

La decisión se tomó tras diálogo con líderes de Pakistán.

La pausa depende de que Irán abra completamente el estrecho de Ormuz.

Se plantea como un alto al fuego bilateral.

Estados Unidos asegura haber cumplido sus objetivos militares.

Afirma que existe un avance significativo hacia un acuerdo de paz.

Confirma que recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán.

Considera esa propuesta como base viable para negociar.

Señala que la mayoría de los puntos en conflicto ya están acordados.

Las dos semanas servirán para cerrar un acuerdo definitivo.

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#ATENCIÓN | Donald Trump anunció la suspensión de los bombardeos sobre #Irán por dos semanas, al considerar que las negociaciones avanzan.



Señaló que los 10 puntos enviados por los representantes iraníes representan un buen punto de arranque para un acuerdo.



La pausa militar… pic.twitter.com/tigQlQ6mEE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

¿Qué papel jugó Pakistán en la decisión?

La intervención de Pakistán fue clave; Trump confirmó que sostuvo conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar la escalada militar.

Este llamado se dio en un momento crítico; horas antes, el escenario apuntaba a un incremento de los ataques, con advertencias directas sobre posibles consecuencias devastadoras si el conflicto avanzaba.

¿Qué ocurrió antes del anuncio?

Previo a la decisión, el ambiente era de máxima tensión; Trump había emitido mensajes en los que advertía sobre el posible impacto de los ataques, mientras el ejército estadounidense ya había ejecutado operaciones contra objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo zonas vinculadas a infraestructura clave.

Estos movimientos elevaron la presión internacional y encendieron alertas sobre una posible escalada mayor en la región.

¿Qué sigue tras la suspensión de ataques?

El anuncio abre una ventana limitada; dos semanas en las que se espera que ambas partes definan si el conflicto se reduce o vuelve a escalar.

Trump describió la pausa como un posible alto al fuego bilateral; sin embargo, dejó claro que todo dependerá del cumplimiento de las condiciones planteadas y del avance en las ne