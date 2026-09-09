¡El dólar se toma un respiro en pleno ‘ombligo de semana’! Tipo de cambio en México este miércoles

El precio del dólar estadounidense continúa alejándose de los 18 pesos para la segunda semana del mes, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 9 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.50 pesos la compra y se vende en $17.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 9 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense experimentó una leve caída, aunque algunos analistas atribuyeron esa debilidad a la rápida subida del yen durante la última semana y al posicionamiento de los inversores ante las próximas reuniones de los bancos centrales.

Dólar estadounidense se mantiene alejado de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 9 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.45 pesos la compra y en $16.65 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 9 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 9 de septiembre 2026 en 79 mil 567 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.37% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 344 mil 497 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin se dispara para este miércoles|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 9 de septiembre 2026?

El precio del petróleo superaron los 100 dólares por barril el miércoles, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio avivó las preocupaciones sobre la inflación impulsada por la energía y provocó la caída de las bolsas mundiales antes de varias decisiones importantes de los bancos centrales.



Petróleo Brent - 100.95 dólares el barril

El Brent superó por primera vez el nivel de precio simbólico desde el 24 de julio, después de que Irán dijera que había disparado misiles balísticos contra una base estadounidense en Jordania y ambas partes afirmaran haber atacado buques, lo que generó preocupación sobre el suministro de petróleo de la región.