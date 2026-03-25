¿Dólar en crisis? Consulta el precio en ventanilla HOY miércoles 25 de marzo

Este miércoles 25 de marzo se anunció el pequeño respiro para la economía del mundo, ¿incluyendo el precio del dólar?. Tras días de tensión y conflicto entre Irán y Estados Unidos, el país de Medio Oriente dio señales de intensión por dialogar ante la ONU para permitir el paso de algunos barcos por el Estrecho de Ormuz.

Aquí te decimos cómo amanecen los números este miércoles.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca HOY?

Si tienes que ir a la ventanilla, el billete verde no ha dado saltos bruscos. En las sucursales de Banco Azteca, el precio del dólar para este 25 de marzo se ubica en $16.10 a la compra y se ofrece en $18.44 a la venta.

Es una cifra que se mantiene firme, lo que indica que el peso mexicano sigue aguantando el tipo frente a la moneda estadounidense a pesar del ruido internacional.

Por otro lado, el dólar canadiense se cotiza hoy en $11.40 a la compra y $13.74 a la venta.

El dólar canadiense y el tipo de cambio en Tijuana

Para quienes hacen negocios con el norte o viven en la frontera, los precios también se mantienen en rangos aceptables.

Por su parte, en las casas de cambio de Tijuana, el dólar se mueve en los $16.95 a la compra y los $17.15 a la venta, opción a la que recurren los que se encuentran en la frontera de nuestro país.

Precio de bitcoin: ¿Va de subida o de bajada?

El Bitcoin ha mostrado una ligera tendencia al alza, con 1.27%, el precio de la criptomoneda en México es de un millón 267 mil 312 pesos.

En Estados Unidos, al igual que en México, el bitcoin presenta alza con 1.04%, manteniéndose en un precio de 71 mil 300 dólares.

Si eres de los que tienen sus ahorros en activos digitales, el panorama luce más estable que en días pasados.

El petróleo Brent y el WTI , ¿bajan de precio?

Gracias a que se asoma la posibilidad de un plan de 15 puntos para un alto al fuego de un mes, el petróleo Brent bajó hasta los 98 dólares por barril, rompiendo la barrera de los 100.

Por su parte, el crudo estadounidense (WTI) se mantiene rondando los 88 dólares. Esto es una excelente señal para evitar que el precio de las gasolinas se dispare.

Mezcla Mexicana: ¿En cuánto cerró el barril?

Para la economía de nuestro país, el dato de la Mezcla Mexicana de Exportación de ayer cerró en 91.84 dólares, un precio que, aunque sigue siendo alto, comienza a alinearse con la tendencia a la baja internacional.