Se dispara el precio del dólar en pleno lunes: Así amanece el tipo de cambio en México

La moneda estadounidense no deja de subir. El precio del dólar registró un aumento importante para la primera semana del mes, acercándose cada vez más a los 19 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 12 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.40 pesos la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 12 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense se acerca a su nivel más alto en un año y medio debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio mantuvo a los inversores cautelosos ante los datos clave de inflación de Estados Unidos que se publicarán a finales de esta semana y que podrían influir en las perspectivas de los tipos de interés.

Dólar estadounidense se acerca a los $19 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 12 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.00 pesos la compra y en $17.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.10 pesos la compra y se vende a $13.94 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 12 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense se acerca a los $14 pesos en México.|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 12 de octubre 2026 en 82 mil 499 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.42% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 510 mil 377 pesos por unidad.

El Bitcoin inicia la segunda semana de octubre con pérdidas.|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 12 de octubre 2026?

El precio del petróleo subió este lunes, alcanzando máximos de casi dos semanas, ya que los ataques contra Arabia Saudita eclipsaron los posibles suministros adicionales al mercado después de que el presidente estadounidense Donald Trump elogiara las nuevas exportaciones de diésel ruso y un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.

