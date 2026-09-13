¿Vas en la reserva? Revisa el precio de la gasolina este 13 de septiembre

¿Sabes dónde encontrar la gasolina más barata hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se comercializa a menor precio este domingo 13 de septiembre de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio nacionales de los principales combustibles:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.58 pesos por litro

: 28.58 pesos por litro Diésel: 27.01 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 13 de septiembre de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de septiembre de 2026

Estos son los precios registrados para la Ciudad de México este domingo 13 de septiembre de 2026:

Gasolina Regular : 23.79 pesos por litro

: 23.79 pesos por litro Gasolina Premium : 28.84 pesos por litro

: 28.84 pesos por litro Diésel: 26.97 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 13 de septiembre de 2026

En el Estado de México, los precios del combustible son los siguientes:

Gasolina Regular: 23.66 pesos por litro

23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.17 pesos por litro

: 28.17 pesos por litro Diésel: 26.75 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 13 de septiembre de 2026

En Guadalajara, Jalisco, los costos por litro son:

Gasolina Regular: 23.99 pesos

23.99 pesos Gasolina Premium : 29.36 pesos

: 29.36 pesos Diésel: 27.14 pesos

Precio de gasolina hoy 13 de septiembre de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el combustible se vende en:

Gasolina Regular : 24.09 pesos por litro

: 24.09 pesos por litro Gasolina Premium : 29.54 pesos por litro

: 29.54 pesos por litro Diésel: 27.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 13 de septiembre de 2026

En Sinaloa, los precios son:

Gasolina Regular : 23.88 pesos por litro

: 23.88 pesos por litro Gasolina Premium : 28.76 pesos por litro

: 28.76 pesos por litro Diésel: 26.91 pesos por litro

Precio de gasolina en Colima hoy 13 de septiembre de 2026

En Colima, el costo del combustible es:

Gasolina Regular: 23.80 pesos por litro

23.80 pesos por litro Gasolina Premium : 28.75 pesos por litro

: 28.75 pesos por litro Diésel: 27.03 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios de referencia de los combustibles en Estados Unidos para este 13 de septiembre de 2026:

Gasolina Regular : 4.31 dólares por galón (72.75 pesos)

: 4.31 dólares por galón (72.75 pesos) Gasolina Premium : 5.20 dólares por galón (87.78 pesos)

: 5.20 dólares por galón (87.78 pesos) b: 6.20 dólares por galón (104.66 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este domingo 13 de septiembre de 2026 corresponden a los reportados por los permisionarios conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades con el precio más bajo de gasolina Regular destaca Estado de México, donde el litro se comercializa en 23.66 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León , figura entre las ciudades con el costo más elevado, al ofrecer el litro de gasolina Regular en 24.09 pesos.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el octanaje, el cual determina la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

La Magna, con 87 octanos, está diseñada para motores de baja compresión. En tanto, la Premium, con 91 octanos o más, es la opción recomendada para vehículos con motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa.

Si tienes dudas sobre cuál combustible debe utilizar tu vehículo, revisa el manual del propietario o consulta la información que aparece en la tapa del tanque de gasolina o en el marco de la puerta del conductor.

