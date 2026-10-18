¡A llenar el tanquecito! El precio de la gasolina en México hoy 18 de octubre 2026; costos por estados

¡Que no te cobren de más! El litro de gasolina en México registra cambios importantes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 18 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 18 de octubre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 18 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 18 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para octubre 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el tercer domingo de octubre 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.40 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 18 de octubre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para el inicio de la tercera semana de octubre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.57 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tabasco HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.05 pesos.

Diésel por litro: 26.70 pesos.

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 18 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.90 pesos.

Diésel por litro: 26.84 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este 18 de octubre 2026, los precios promedio del combustible en Estados Unidos son los siguientes:



Gasolina Regular por galón: 4.29 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.20 dólares

Diésel precio por galón: 6.32 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Estado de México ( Edomex ) es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.68 pesos por litro de combustible regular , seguido del Ciudad de México (CDMX) ubicándose en 23.85 pesos el litro.