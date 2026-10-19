¿Buen momento para llenar el tanque? Precio de la gasolina en México hoy 19 de octubre; costos por estado

¡Que no te cobren de más! El litro de gasolina en México registra cambios importantes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 19 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Campeche hoy 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 19 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.29 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.19 dólares

Diésel precio por galón: 6.31 dólares

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda llenar el tanque de la gasolina después de las 18:00 horas . La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Mientras que otros expertos señalan que la mejor opción es cargar la gasolina durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y las 10:00 horas.

Precio del gas natural de la semana del 19 al 25 de octubre