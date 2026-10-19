¿Buen momento para llenar el tanque? Precio de la gasolina en México hoy 19 de octubre; costos por estado
El precio de la gasolina de la semana del 19 al 25 de octubre 2026 registró cambios importantes, superando los 24 pesos el litro en varias regiones de México.
¡Que no te cobren de más! El litro de gasolina en México registra cambios importantes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 19 de octubre 2026 en distintas regiones del país.
El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.
- Diésel por litro: 27.00 pesos.
El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 19 de octubre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.
- Diésel por litro: 26.97 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 19 de octubre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.
- Diésel por litro: 26.76 pesos.
Precio de gasolina en Campeche hoy 19 de octubre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.
- Diésel por litro: 26.99 pesos.
Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 19 DE OCTUBRE
- Gasolina Regular por galón: 4.29 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 5.19 dólares
- Diésel precio por galón: 6.31 dólares
¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda llenar el tanque de la gasolina después de las 18:00 horas. La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.
Mientras que otros expertos señalan que la mejor opción es cargar la gasolina durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y las 10:00 horas.
Precio del gas natural de la semana del 19 al 25 de octubre
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.