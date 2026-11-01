¿Habrá “gasolinazo”? Así amanece el precio de la gasolina este domingo 1 de noviembre en México
¡Evita sorpresas! Si vas a llenar el tanque este 1 de noviembre, consulta en Azteca Noticias el precio de la gasolina y en qué lugar de México está más barata.
¡Arranca noviembre! Si vas a cargar combustible, es mejor que sepas que el precio de la gasolina hoy 1 de noviembre ya fue actualizado, y conocerlo puede ayudarte a ahorrar dinero y planificar mejor tus gastos.
¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en México?
Los precios promedio nacionales para este domingo 1 de noviembre son:
- Gasolina Magna (Regular): $27.70 pesos por litro
- Gasolina Premium: $28.59 pesos por litro
- Diésel: $26.99 pesos por litro.
Estos valores pueden variar dependiendo de la región, pero sirven como referencia clave para los automovilistas, especialmente para las ciudades grandes del país.
Precio de la gasolina HOY en CDMX
Con base en datos actualizados de noviembre 2026, así amaneció la gasolina Magna, Premium y el Diésel en la Ciudad de México (CDMX):
- Gasolina Magna: $23.82 pesos por litro
- Gasolina Premium: $28.72 pesos por litro
- Diésel: $26.97 pesos por litro.
¿En dónde está más barata la gasolina este 1 de noviembre?
Este domingo 1 de noviembre, Tamaulipas registra los precios promedio más bajos de México en gasolina Magna y Premium. A continuación, te compartimos los precios más baratos por estado:
Estado de México:
- Gasolina Magna: $23.68 pesos por litro
- Gasolina Premium: $28.16 pesos por litro
- Diésel: $26.75 pesos por litro
Veracruz:
- Gasolina Magna (Regular): $23.66 pesos por litro
- Premium: $27.43 pesos por litro
- Diésel: $26.69 pesos por litro
Tamaulipas:
- Gasolina Magna: $22.02 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.02 pesos por litro
- Diésel: $26.42 pesos por litro
Precio de la gasolina 1 de noviembre en Tabasco
- Gasolina Regular: 23.70 pesos.
- Gasolina Premium: 28.05 pesos.
- Diésel: 26.70 pesos.
¿En dónde se vende más caro el precio de la gasolina?
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Cancún (Quintana Roo) y algunas zonas de Yucatán registran los precios más caros de la gasolina Magna y Premium en México este 1 de noviembre de 2026.
Quintana Roo:
- Gasolina Regular: 24.83 pesos.
- Gasolina Premium: 28.47 pesos.
- Diésel: 27.79 pesos.
Nuevo León:
- Gasolina Regular: 24.16
- Gasolina Premium: 29.56 pesos.
- Diésel: 27.03 pesos.
Yucatán:
- Gasolina Regular: 24.07 pesos.
- Gasolina Premium: 27.94 pesos.
- Diésel: 26.94 pesos.
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos HOY?
Gasolina Regular: 4.17 dólares por galón (78.34 pesos mexicanos).
Gasolina Premium: 5.08 dólares por galón (95.43 pesos mexicanos).
Diésel: 6.30 dólares por galón (118.35 pesos mexicanos).