¿El combustible se da un respiro? Precio de la gasolina en México para la última semana de octubre 2026

¿Te conviene llenar el tanque esta semana? El litro de gasolina en México registra cambios importantes, acercándose a los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 26 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 26 de OCTUBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.59 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 26 de OCTUBRE 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 26 DE OCTUBRE 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 26 de OCTUBRE 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.46 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.34 pesos.

Diésel por litro: 26.44 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 26 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.28 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.18 dólares

Diésel precio por galón: 6.34 dólares

Esta es la mejor hora para cargar gasolina en México

¡A tomar nota! La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda que la mejor hora para cargar gasolina es después de las 18:00 horas . La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Mientras que otros expertos señalan que otra hora para cargar gasolina es durante las primeras horas del día, entre las 6 y 10 de la mañana.

Precio del gas natural de la semana del 26 al 30 de octubre