¿Se dispara el litro de combustible? El precio de la gasolina HOY 23 de octubre en México

¡Que no te cobren de más! El litro de gasolina en México registra cambios importantes, acercándose a los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para HOY 23 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿Cuánto cuesta el litro de la gasolina en México hoy 23 de octubre?

De acuerdo con los datos consultados, este viernes los precios son los siguientes.



Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Así amanece el precio de la gasolina en CDMX hoy

Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.47 pesos.

Diésel por litro: 26.69 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en EDOMEX?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Estos son los precios de la gasolina en Jalisco HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.97 pesos.

Diésel por litro: 26.78 pesos.

¿Qué precio tiene la gasolina en Hidalgo hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.25 pesos.

Diésel por litro: 26.73 pesos.

En la 1ª quincena de octubre de 2026, las variaciones anuales en el precio de los energéticos fueron: 🔌 Electricidad 4.67%, mayor que el periodo anterior. ⛽️ Gasolina magna 0.41%, similar al periodo anterior. 🔥 Gas LP 2.21%, mayor que el periodo anterior. #GasLP #Gasolina #Electricidad 📈 — México, ¿cómo vamos? (@MexicoComoVamos) October 22, 2026

¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy 22 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 22 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 22 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Tabasco hoy 22 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.05 pesos.

Diésel por litro: 26.71 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 22 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.26 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.17 dólares

Diésel precio por galón: 6.31 dólares

¿A qué hora es mejor cargar gasolina en México?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda llenar el tanque de la gasolina después de las 18:00 horas . La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Mientras que otros expertos señalan que la mejor opción es cargar la gasolina durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y las 10:00 horas.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy 21 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 21 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 21 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Campeche hoy 21 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 21 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.26 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.17 dólares

Diésel precio por galón: 6.31 dólares

¿Cómo ahorrar gasolina en México?

Maneja con suavidad: Acelera de forma gradual, evita frenazos bruscos y apaga el motor si estás detenido más de un minuto.

Usa bien el aire acondicionado: Baja las ventanas en ciudad (baja velocidad) y enciéndelo solo en carretera (alta velocidad).

Cuida tus llantas: Mantén los neumáticos con la presión correcta para evitar que el motor se esfuerce de más.

Carga combustible con frío: Llena el tanque temprano por la mañana o por la noche para evitar la evaporación de la gasolina.

Reduce peso: Retira objetos pesados o portaequipajes que no estés usando en el auto.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy 20 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 20 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 20 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 20 DE OCTUBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.24 pesos.

Diésel por litro: 26.72 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 20 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.27 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.18 dólares

Diésel precio por galón: 6.31 dólares

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

El precio de la gasolina en México sube debido a factores económicos, fiscales y logísticos.



Impuestos elevados: El IEPS y el IVA representan una parte fija y considerable del costo final por litro.

El IEPS y el IVA representan una parte fija y considerable del costo final por litro. Petróleo caro: El aumento en los precios internacionales del crudo eleva el costo de producir y refinar combustible.

El aumento en los precios internacionales del crudo eleva el costo de producir y refinar combustible. Dólar alto: Al importar gran parte de la gasolina, si el peso mexicano pierde valor frente al dólar, el producto se encarece.

Al importar gran parte de la gasolina, si el peso mexicano pierde valor frente al dólar, el producto se encarece. Costos de traslado: La logística, el transporte en pipas y la distribución hacia las gasolineras suman un costo extra.

La logística, el transporte en pipas y la distribución hacia las gasolineras suman un costo extra. Menores subsidios: Los estímulos fiscales del gobierno (Hacienda) varían, lo que a veces deja al consumidor el impacto directo de las alzas.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México hoy 19 de OCTUBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.83 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Campeche hoy 19 de octubre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 19 DE OCTUBRE

Gasolina Regular por galón: 4.29 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.19 dólares

Diésel precio por galón: 6.31 dólares

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda llenar el tanque de la gasolina después de las 18:00 horas . La razón para ello es que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Mientras que otros expertos señalan que la mejor opción es cargar la gasolina durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y las 10:00 horas.

Precio del gas natural de la semana del 19 al 25 de octubre