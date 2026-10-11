¿Ya vas en la reserva? Este es el precio de la gasolina hoy 11 de octubre

¿Quieres saber dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te damos el precio del combustible este domingo 11 de octubre de 2026, así como las diferencias entre la gasolina Regular, Premium y el diésel en distintas regiones del país.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios de referencia de los principales combustibles en México:



Gasolina Regular: 23.69 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.60 pesos por litro.

Diésel: 27.00 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular 11 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia del gas natural vehicular (GNV):



Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de octubre de 2026

Los datos proporcionados para la Ciudad de México indican los siguientes precios por litro de combustible:



Gasolina Regular : 23.81 pesos.

: 23.81 pesos. Gasolina Premium : 28.75 pesos.

: 28.75 pesos. Diésel: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de octubre de 2026

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro.

: 23.67 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.23 pesos por litro.

: 28.23 pesos por litro. Diésel: 26.76 pesos por litro.

Precio de gasolina en Guadalajara 11 de octubre de 2026

Para Guadalajara, Jalisco, los precios proporcionados corresponden a estas cantidades:



Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro.

: 24.00 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.41 pesos por litro.

: 29.41 pesos por litro. Diésel: 27.14 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy 11 de octubre de 2026 en Monterrey

Gasolina Regular : 24.15 pesos.

: 24.15 pesos. Gasolina Premium : 29.55 pesos.

: 29.55 pesos. Diésel: 27.04 pesos.

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 11 de octubre de 2026

Estas son las cifras proporcionadas para Hidalgo:



Gasolina Regular : 23.55 pesos por litro.

: 23.55 pesos por litro. Gasolina Premium : 27.21 pesos por litro.

: 27.21 pesos por litro. Diésel: 26.73 pesos por litro.



Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 11 de octubre de 2026

En Tamaulipas, los precios son los siguientes:



Gasolina Regular : 21.86 pesos por litro.

: 21.86 pesos por litro. Gasolina Premium : 25.68 pesos por litro.

: 25.68 pesos por litro. Diésel: 25.10 pesos por litro.



¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Los precios de los combustibles en Estados Unidos son los siguientes:



Gasolina Regular por galón: 4.35 dólares (79.27 pesos).

por galón: 4.35 dólares (79.27 pesos). Gasolina Premium por galón: 5.26 dólares (95.86 pesos).

por galón: 5.26 dólares (95.86 pesos). Diésel por galón: 6.27 dólares (114.26 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles pueden variar entre estados, municipios y estaciones de servicio. Por ello, comparar las tarifas disponibles en cada región permite identificar dónde resulta más económico cargar gasolina.

En las cifras proporcionadas, Tamaulipas destaca por registrar uno de los precios más bajos de gasolina Regular, con 21.86 pesos por litro. En contraste, Monterrey, Nuevo León, aparece entre las zonas con un costo más elevado para este combustible, con 24.15 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna o Regular y la Premium se encuentra en el octanaje, una medida que indica la resistencia del combustible a la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina Magna tiene 87 octanos y suele recomendarse para motores diseñados para funcionar con ese nivel de octanaje. Por su parte, la Premium cuenta con 91 octanos o más y puede ser necesaria para determinados motores turboalimentados, sobrealimentados o con inyección directa, según las especificaciones del fabricante.

Para saber cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, consulta el manual del propietario, la información del tapón del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor. Seguir las recomendaciones del fabricante ayuda a elegir la gasolina apropiada para el motor.