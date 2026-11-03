“La gente está cansada de pagar más”: Se desploma el precio de la gasolina en EU previo a elecciones 2026, ¿el efecto llegará a México?

El precio de la gasolina en Estados Unidos registró una importante baja en víspera de las elecciones 2026, lo que ha encendido las expectativas del mercado internacional, pero ¿a cuánto está el galón y por qué disminuyó su costo?

La reciente caída en los precios de la gasolina en EU ha generado expectativas entre automovilistas y transportistas sobre el costo de combustible en México.

Caída del combustible en EU: ¿Por qué baja el precio de la gasolina?

¡El efecto de las elecciones! Desde las primeras horas de este 3 de noviembre, las autoridades de El Paso, Texas, bajaron drásticamente el precio de la gasolina, ya que una de las principales quejas de las y los tejanos es el aumento y los altos costos del combustible.

La baja en el precio de la gasolina ocurrió horas antes del inicio de las votaciones, disminuyendo más de 20 centavos el galón.

"La gente ya está cansada de andar pagando más y más y más y nada cambia (...) Yo creo que es para darle motivación a la gente para que vayan y voten", comentó un ciudadano.

¿A cuánto está la gasolina en Estados Unidos?

En algunas regiones de Estados Unidos el galón de gasolina regular oscila entre los $3.75 a $3.85 dólares, es decir, 72 pesos mexicano. Anteriormente, el costo superaba los 4 dólares el galón.



Gasolina Regular por galón: 3.62 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.50 dólares

Diésel precio por galón: 5.72 dólares

Algunos ciudadanos aseguraron que el costo del combustible en EU comenzó a descender desde las últimas horas del pasado domingo, justamente dos días antes de las elecciones 2026.

¿Bajó la gasolina en #Texas justo antes de las elecciones? En El Paso, el precio pasó de 4.20 a 3.75 dólares por galón, un descenso de más de 20 centavos en las horas previas a la jornada electoral. Ciudadanos consultados hablaron también de sus preocupaciones por los impuestos, el costo de vida, la educación y la migración. @reynaldolarar con la información #EleccionesEU2026 #ElPoderDelVoto — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

¿Bajará el precio de la gasolina en México por las elecciones en EU?

¡Atención, mexicanos! Ante la baja del precio de gasolina en Estados Unidos, conductores y transportistas se preguntan si México también presentará un baja en el costo del combustible; sin embargo, no existe un indicio de que el precio en el país cambie por las elecciones en EU este 3 de noviembre 2026.

De hecho, el contexto energético global derivado de la administración de Donald Trump y el conflicto en el Medio Oriente mantiene los precios internacionales de los combustibles en niveles históricamente altos de cara a la jornada electoral.