¡Mejor sin pico de gallo! Precio del jitomate y la cebolla se disparan en México y golpean la canasta básica | VIDEO

Otro golpe al bolsillo. Preparar una salsa o el clásico pico de gallo cada vez resulta más costoso para los mexicanos, pues el precio del jitomate y la cebolla registró un fuerte aumento durante el mes de septiembre, impactando la economía familiar en nuestro país, pero ¿a cuánto está el kilo de estos alimentos?

En el mes de septiembre, el jitomate y la cebolla se coronaron como los dos alimentos más caros del mercado, ubicándose en 30.25% y 23%, respectivamente. Los servicios aéreos se posicionaron en el tercer lugar con un aumento del 6.59%.

¿A cuánto está el kilo de jitomate y cebolla en México?

Actualmente, el precio del jitomate se ubica entre los $19.90 pesos hasta casi los $60.00 pesos el kilo en distintas zonas de México, según datos recientes del “Quién es Quién de los Precios”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el precio de la cebolla oscila entre los $24.90 pesos hasta casi los $70.00 pesos el kilo.