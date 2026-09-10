¿Saldrá más caro el desayuno? Precio del huevo se acerca a los $80 pesos el kilo en México; lista de costos por estado

Un golpe más al bolsillo de los mexicanos. El precio del huevo en México registró variaciones importantes en distintas zonas del país, impactando en el presupuesto de millones de familias en las que este alimento forma parte de su dieta diaria, pero ¿a cuánto está en septiembre 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el huevo se encuentra entre los alimentos que más subieron de precio en el mes de agosto 2026, registrando un aumento del 8.91%.

¿A cuánto está el kilo de huevo en septiembre 2026?

El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $79.90 pesos el kilo en México , según datos del "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que lo adquieras, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

Lista del precio del kilo de huevo por estado

Este es el precio del kilo de huevo en distintas regiones de México para este jueves 10 de septiembre 2026, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.

Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.

Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.

Guanajuato - $27 a $55.90 pesos el kilo

Zacatecas - $25 a $57 pesos el kilo

Tabasco - $25 a $59 pesos el kilo.

Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.

Aguascalientes - $26 a $59 pesos el kilo

Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo

Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.

Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.

San Luis Potosí - $26 a $64 pesos el kilo.

Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.

Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.

Querétaro - $28 a $64 pesos el kilo

Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.

Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo.

Durango - $30 a $69.90 pesos el kilo

Coahuila - $26.9 a $79.90 pesos el kilo.

Hace unas semanas, el precio del huevo alcanzó los $80 pesos el kilo en México, principalmente en aquellas regiones cercanas a la frontera con Estados Unidos.

¿En qué estados es más caro comprar huevo?

Las regiones con el precio más alto del huevo son Coahuila ubicándose en $26.90 a $79.90 pesos el kilo , acercándose a los 80 pesos. A este lñe sigue Durango que va desde los $30 hasta los $69.90 pesos el kilo.

Por otro lado, las regiones que superan los $60 pesos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

¿En dónde se vende más barato el kilo de huevo?

Las regiones con el precio más bajo del huevo son Oaxaca ubicándose desde los $26 hasta los $46.90 pesos el kilo, Chiapas donde alcanza los $49.90 pesos por este alimento, seguido de Campeche en $51 pesos el kilo.

Factores que impulsan el alza en el precio del huevo