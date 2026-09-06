Precio de la gasolina hoy en México: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque por estado este 6 de septiembre?

Si vas a salir a cargar gasolina este fin de semana o estás haciendo tus cuentas para la semana, ten en cuenta que el precio del combustible cambian según el estado donde te encuentres.

Para que no te agarren en curva en la gasolinera, estos son los datos de cómo están los precios promedio de la regular, la premium, el diésel y el gas natural en el país.

Precios promedio de la gasolina a nivel nacional

En el promedio del país, la gasolina regular o magna se ubica en 23.68 pesos por litro.

Si tu coche utiliza gasolina premium, el costo medio en las estaciones es de 28.58 pesos por litro, mientras que el diésel se cotiza en 27.02 pesos por litro en el territorio nacional.

¿Cuánto cuesta la gasolina en la CDMX y el Estado de México?

En la Ciudad de México, el litro de gasolina regular se vende en un promedio de 23.79 pesos, la premium en 28.83 pesos y el diésel en 26.97 pesos.

En el Estado de México los costos son ligeramente más bajos: la regular se ubica en 23.65 pesos, la premium en 28.15 pesos y el diésel en 26.76 pesos por litro.

Precios del combustible en Jalisco, Nuevo León y Colima

En el estado de Jalisco, la gasolina regular se vende en 23.98 pesos, la premium alcanza los 29.34 pesos y el diésel 27.14 pesos.

En Nuevo León los precios promedian 24.07 pesos para la regular, 29.54 pesos para la premium y 27.06 pesos para el diésel.

Mientras que en Colima la regular está en 23.80 pesos, la premium en 28.75 pesos y el diésel en 27.03 pesos.

Tamaulipas registra uno de los precios más bajos de gasolina

El estado de Tamaulipas mantiene las tarifas más accesibles de la lista: la regular está en 21.86 pesos, la premium en 25.68 pesos y el diésel en 25.15 pesos por litro.

Respecto al gas natural, el precio mínimo en el país se ubica en 10.99 pesos, con un promedio de 12.60 pesos y un máximo de 14.49 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de tu coche?

Si tu coche tiene un tanque con capacidad de entre 45 y 65 litros, esto es lo que gastarías en promedio para llenarlo por completo:



Gasolina regular: Entre mil 065 pesos y mil 539 pesos .

Entre y . Gasolina premium: Entre mil 286 pesos y mil 857 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

En el país norteamericano, la gasolina registra los siguientes precios:

Rregular: 4.1473 dólares.

Premium: 5.0327 dólares.

Diésel: 5.8970 dólares.