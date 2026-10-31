¿Vas a cargar gasolina? Estos son los precios por litro HOY 31 de octubre en México

Si tienes pensado llenar el tanque de tu automóvil este sábado 31 de octubre, antes de acudir a una estación de servicio conviene checar cuánto cuesta la gasolina hoy, pues los precios pueden variar dependiendo del estado y la gasolinera.

Consulta aquí cuánto cuesta el litro de Magna, Premium y diésel, así como el precio del gas natural vehicular y el promedio en Estados Unidos.

Estos son los precios promedio reportados a nivel nacional:



Gasolina Magna: 23.699 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.597 pesos por litro.

Diésel: 26.994 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta la gasolina en CDMX hoy?

En la Ciudad de México, los automovilistas encontrarán los siguientes precios promedio:



Magna: $23.822 pesos por litro.

Premium: $28.730 pesos por litro.

Diésel: $26.975 pesos por litro.

Precio de la gasolina en el Estado de México

Estos son los precios promedio reportados para el Edomex este 31 de octubre:



Magna: $23.68 pesos por litro.

Premium: $28.16 pesos por litro.

Diésel: $26.75 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy

En Jalisco, los precios promedio reportados son:



Magna: $23.983 pesos por litro.

Premium: $29.372 pesos por litro.

Diésel: $27.079 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Monterrey este 31 de octubre

Magna: $24.165 pesos por litro.

Premium: $29.570 pesos por litro.

Diésel: $27.038 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Tlaxcala

De acuerdo con los precios promedio publicados para Tlaxcala al 31 de octubre, estos son los costos por litro:



Magna: $23.31 pesos.

Premium: $27.72 pesos.

Diésel: $25.87 pesos.

¿Cuánto cuesta el gas natural vehicular?

Estos son los precios reportados:



Precio mínimo: $10.990 pesos.

Precio promedio: $12.601 pesos.

Precio máximo: $14.490 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA) el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.1837 dólares por galón este sábado 31 de octubre.

En cuanto a otros combustibles, los precios promedio son:



Regular: 4.1837 dólares por galón.

Premium: 5.0968 dólares por galón.

Diésel: 6.3101 dólares por galón.

¿Dónde se vende más barata la gasolina en México?

Si buscas ahorrar al momento de cargar combustible, hay diferencias importantes entre las entidades del país.

De acuerdo con el comparativo nacional publicado el 31 de octubre, Tamaulipas registra el precio promedio más bajo de gasolina regular, con aproximadamente 21.94 pesos por litro.

En contraste, Quintana Roo presenta uno de los precios más elevados, con alrededor de 25.13 pesos por litro.