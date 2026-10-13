¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy martes 13 de octubre de 2026? Este es el precio de la gasolina en México

Si vas a llenar el tanque este martes 13 de octubre, que no te tomen por sorpresa. En Azteca Noticias te decimos cuánto cuesta el litro de Magna, Premium y Diésel para que compares y encuentres la estación más barata en la CDMX y otros estados.

¿En cuánto está el litro de gasolina en México en octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio del gas natural vehicular este 13 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia del gas natural vehicular (GNV)

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 13 de octubre de 2026

En la Ciudad de México, la gasolina se registra con los siguientes precios este martes.

Magna/Regular: $23.75

Premium: $28.48

Diésel: $26.69

Precio de la gasolina en Edomex este 13 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina se ubica con los siguientes precios.

Magna/Regular: $23.67

Premium: $28.23

Diésel: $26.76

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 13 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina se registra con los siguientes precios hoy martes 13.

Magna/Regular: $23.91

Premium: $28.98

Diésel: $26.81

Precio del litro de gasolina en Monterrey este 13 de octubre 2026

En Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, el precio de la gasolina amanece así.

Magna/Regular: $24.00

Premium: $29.26

Diésel: $25.11

Precio de la gasolina en Tlaxcala hoy 13 de octubre 2026

En Tlaxcala, el precio promedio de la gasolina amaneció así

Magna/Regular: $23.45

Premium: $27.35

Diésel: $26.53

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 13 de octubre de 2026

Para Hidalgo, este es el precio promedio de la gasolina

Magna/Regular: $23.56

Premium: $27.21

Diésel: $26.72

¿A cuánto está el litro de gasolina en Durango HOY?

Magna/Regular: $23.97

Premium: $28.12

Diésel: $27.01

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este 13 de octubre el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.3413 dólares por galón.

¿Dónde está más barata la gasolina?

Este martes 13 de octubre, Tamaulipas tiene el precio promedio estatal más bajo de gasolina regular en México, con 21.86 pesos por litro.

Además, entre los precios más bajos por ciudad destaca Ciudad Juárez, Chihuahua, con 22.38 pesos por litro, de acuerdo con los datos reportados.

Gasolinera más barata este 2026

Hasta ahora, la Profeco ha identificado a Pemex como la gasolinera con precios más accesibles en lo que va del mes de octubre con su artículo "Quién es Quién en los precios de la gasolina", con $23.64 la gasolina regular, $26.67 premium y diesél con $26.89 respectivamente.