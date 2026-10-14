Que no te sorprendan al pedir el tanque lleno: así amanece el precio de la gasolina hoy miércoles 14 de octubre 2026 en México

Salir de casa y llevarse un susto al momento de pagar en la gasolinera no está en los planes de nadie. Para que esto no te pase y arranques tu miércoles 14 de octubre sabiendo exactamente cuánto vas a gastar, en Azteca Noticias ya hicimos una investigación por ti.

Aquí te traemos los precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el diésel en México; échale un ojo a los costos antes de encender el auto y evita que te cobren un solo peso de más.

¿En cuánto está el litro de gasolina en México este octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio del gas natural vehicular este 14 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia del gas natural vehicular (GNV)

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 14 de octubre de 2026

En la Ciudad de México, la gasolina se registra con los siguientes precios este miércoles.

Magna/Regular: $23.77

Premium: $28.48

Diésel: $26.69



Precio de la gasolina en Edomex este 14 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina se ubica con los siguientes precios.

Magna/Regular: $23.68

Premium: $28.23

Diésel: $26.76

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 14 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina se registra con los siguientes precios hoy miércoles 14.

Magna/Regular: $23.91

Premium: $28.98

Diésel: $26.82



Precio del litro de gasolina en Monterrey este 14 de octubre 2026

En Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, el precio de la gasolina amanece así.

Magna/Regular: $24.00

Premium: $29.26

Diésel: $25.11

Precio de la gasolina en Michoacán hoy miércoles 14 de octubre

En Michoacán, el precio promedio de la gasolina amaneció así

Magna/Regular: $23.84

Premium: $28.53

Diésel: $26.71

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 14 de octubre de 2026

Para Hidalgo, este es el precio promedio de la gasolina

Magna/Regular: $23.56

Premium: $27.21

Diésel: $26.72

¿En cuánto está el litro de gasolina en Baja California HOY?

Magna/Regular: $22.86

Premium: $27.82

Diésel: $25.88

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este 14 de octubre el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.3333 dólares por galón.

¿Dónde está más barata la gasolina hoy 14 de octubre?

Este miércoles 14 de octubre, Tamaulipas se mantiene con el precio más bajo de gasolina regular en México, con 21.86 pesos por litro. Así como Ciudad Juárez, Chihuahua, con 22.40 pesos por litro, de acuerdo con los datos reportados.

Gasolineras más caras este octubre 2026

Según datos de la Profeco identificó que en Culiacán, Sinaloa se encuentra la gasolinera más cara en lo que va del mes de octubre con su artículo "Quién es Quién en los precios de la gasolina", con $25.39 la gasolina regular, $30.50 premium y diesél con $28.29 respectivamente.