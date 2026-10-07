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¿Ya bajó la gasolina? Este es el precio del combustible en México HOY 7 de octubre

El precio de la gasolina registra distintos costos dependiendo de la entidad y el tipo de combustible. Revisa aquí los lugares con menores precios.

Precio de la gasolina en México
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Escrito por: Andrea Zárate

Consulta los precios promedio de la gasolina regular, Premium y diésel este miércoles 7 de octubre en México, CDMX, Edomex, Jalisco, Monterrey y Tlaxcala, además del costo del gas natural y el precio más bajo reportado.

Precio de la gasolina en México HOY 7 de octubre

  • Regular: $23.698 por litro
  • Premium: $28.605 por litro
  • Diésel: $27.012 por litro

Precio de la gasolina en CDMX HOY 7 de octubre

  • Regular: $23.829 por litro
  • Premium: $28.871 por litro
  • Diésel: $26.974 por litro

Precio de la gasolina en Edomex este 7 de octubre

  • Regular: $23.65 por litro
  • Premium: $28.17 por litro
  • Diésel: $26.76 por litro

¿Cuál es el precio del gas natural este miércoles 7 de octubre?

  • Mínimo: $10.990 por litro
  • Promedio: $12.601 por litro
  • Máximo: $14.490 por litro

Precio de la gasolina en Jalisco este 7 de octubre

  • Regular: $24.002 por litro
  • Premium: $29.411 por litro
  • Diésel: $27.141 por litro

Precio de la gasolina en Monterrey HOY 7 de octubre

  • Regular: $24.143 por litro
  • Premium: $29.568 por litro
  • Diésel: $27.052 por litro

Precio de la gasolina en Tlaxcala este 7 de octubre

  • Regular: $23.605 por litro
  • Premium: $27.932 por litro
  • Diésel: $26.876 por litro

Precio de la gasolina en Estados Unidos

  • Regular: $4.3667 dólares por galón
  • Premium: $5.2804 dólares por galón
  • Diésel: $6.3015 dólares por galón

¿Dónde está más barata la gasolina HOY 7 de octubre?

Entre los precios más bajos reportados por ciudad, destaca:

  • Juárez, Chihuahua: $18.39 por litro
  • Matamoros, Tamaulipas: $18.99 por litro
  • Mexicali, Baja California: $20.03 por litro
  • Ensenada, Baja California: $21.59 por litro

El precio de $18.39 por litro en Juárez, Chihuahua, aparece como uno de los precios más bajos reportados para gasolina regular en el corte consultado.

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