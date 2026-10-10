Precio de la gasolina hoy sábado 10 de octubre de 2026 en México: ¿Cuánto cuesta el litro?

Si vas a cargar gasolina este sábado 10 de octubre. Te decimos cuánto cuesta el litro de Magna, Premium y Diésel en México para que compares y encuentres la estación más barata cerca de ti.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 10 de octubre de 2026

En la Ciudad de México, la gasolina regular tiene un precio promedio de 23.81 pesos pesos por litro.

Regular: $23.75

Premium: $28.59

Diésel: $26.69



Precio de la gasolina en Edomex este 10 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en 23.69 pesos por litro.

Magna/Regular: $23.66

Premium: $28.25

Diésel: $26.76



Precio de la gasolina en Jalisco hoy 10 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina regular se vende en promedio en 23.98 pesos.

Regular: $23.90

Premium: $28.98

Diésel: $26.80

Precio del litro de gasolina en Monterrey este 10 de octubre 2026

En Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, el precio promedio de la gasolina regular es de 24.15 pesos por litro.

Regular: $24.00

Premium: $29.26

Diésel: $25.11

Precio de la gasolina en Tlaxcala hoy 10 de octubre 2026

En Tlaxcala, el precio promedio de la gasolina regular es de 23.55 pesos por litro.

Regular: $23.46

Premium: $27.31

Diésel: $26.53



Precio del gas natural vehicular para este 10 de octubre

El precio promedio nacional del gas natural vehicular (GNV) es de 12.60 pesos por litro.

El precio mínimo reportado es de 10.99 pesos por litro, mientras que el máximo alcanza 14.49 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este 10 de octubre el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.3669 dólares por galón.

El precio equivale a aproximadamente 1.15 dólares por litro, antes de convertirlo a pesos mexicanos.

¿Dónde está más barata la gasolina?

Este sábado, Tamaulipas tiene el precio promedio estatal más bajo de gasolina regular en México, con 21.86 pesos por litro.

Además, entre los precios más bajos por ciudad destaca Ciudad Juárez, Chihuahua, con 22.38 pesos por litro, de acuerdo con los datos reportados.

Las gasolineras más caras y más baratas este 2026

Hasta ahora, la Profeco ha identificado a Gazzer, BP y Chevron como las gasolineras con precios más altos, ya que sus precios son los más elevados al promedio nacional. En Gazzer cobran $25.49 regular, en BP $29.99 diesél, y Chevron premium con $30.50 por litro.

Por el contrario, identificaron a Pemex como la gasolinera con precios más accesibles, de $23.69 regular, $26.65 premium y diesél con $26.95 respectivamente.

Cabe destacar que la Profeco ofrece la aplicación móvil de “Litro x Litro”, en donde puedes encontrar la gasolinera más barata en tu zona, para que puedas acudir directamente y no tengas que estar comparando los precios.