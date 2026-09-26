¿Qué le pasa al cerebro después de un viaje de ácido lisérgico? La ciencia estudia sus efectos

¿Qué ocurre en el cerebro cuando terminan los efectos del LSD? Investigaciones científicas han analizado qué cambios pueden permanecer después del llamado “viaje” y si estos tienen alguna relación con procesos como el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Conoce qué se ha observado hasta ahora y qué preguntas siguen abiertas para la ciencia del consumo de ácido lisérgico.

¿Qué le pasa al cerebro después de un "viaje" por LSD?

Un estudio realizado por el Laboratorio de Psiquiatría Molecular de la Universidad de Friburgo ha demostrado por primera vez que una sola dosis de LSD puede mejorar la capacidad de aprendizaje de secuencias de movimiento, incluso al día siguiente.

El LSD tiene un efecto sorprendente: los investigadores de la universidad hicieron que 43 personas sanas aprendieran una secuencia de pulsacioones de teclas, comparable a una breve pieza de piano. Los participantes lo hicieron una vez después de tomar LSD y otra vez después de tomar un placebo.

Durante el proceso el LSD no proporcionó ningún beneficio en el tiempo de práctica, la diferencia solo se vio desues de un descanso, los participantes pudieron escribir la secencia que habían aprendido más rápido y sin cometer errore.

Después de 80 minutos de practicar, el progreso de aprendizaje aumentó en aproximadamente un tercio después de tomar LSD en comparación con después de un placebo, a pesar de que el LSD se había consumido el día anterior.

¿Se podría utilizar para alguna rehabilitación?

El descubrimiento podría tener implicaciones interesantes que van más allá del aprendizaje de una pieza de piano.

El aprendizaje es un motor fundamental cuando se tiene que aprender movimientos después de un derrame cerebral u otro daño cerebral.

"Los investigadores también descubrieron otro efecto: una semana después de tomar LSD, los participantes informaron sentir menos estrés y, en algunos casos, mayor flexibilidad cognitiva", mencionan en el documento de la investigación sobre el LSD.

