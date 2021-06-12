Los galardonados por los premios Pulitzer 2021

Los ganadores de las 22 categorías de los premios Pulitzer fueron anunciados. En la edición de este año, temas como la justicia racial, brutalidad policiaca y el coronavirus fueron los elegidos por los perodistas de diferentes medios, desde la convencional Associated Press hasta el millenial Buzzfeed.

Los Pulitzer son los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense y se han entregado desde 1917, con el objetivo de estimular la excelencia periodística.

La categoría de Servicio público, que otorga el mayor galardón de los premios, terminó en manos de The New York Times por la cobertura de la pandemia que realizó, en la cual expuso las desigualdades raciales y económicas así como las fallas gubernamentales de Estados Unidos, además de llenar "un vacío de datos que ayudó a los gobiernos locales, proveedores de atención médica, empresas e individuos a estar mejor preparados y protegidos".

Por su parte, el premio a Noticias de última hora fue ganado por el Minneapolis Star Tribune, por su cobertura del asesinato de George Floyd a manos de la policía. La junta directiva calificó su trabajo como "urgente, autorizado y matizado".

También con Floyd como tema, Associated Press ganó el premio a Fotografía de noticias de última hora por sus imágenes de las protestas y disturbios contra la brutalidad policial que Estados Unidos vivió en 2020.

A group of 10 @AP photographers won the breaking news Pulitzer for their work capturing the drama and raw emotion of protests that roiled U.S. cities after the May 2020 death of George Floyd.



SEE MORE: https://t.co/4MME05Y3WO pic.twitter.com/HqcPyDOvzc — The Associated Press (@AP) June 11, 2021

En Reporte explicativo, la Junta también destacó dos trabajos: el de Ed Yong de The Atlantic, quien fue elogiado por la junta por "una serie de piezas claras y definitivas sobre la pandemia de COVID-19", y el de los reporteros Andrew Chung, Lawrence Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell y Jackie Botts, de Reuters, por su "pionero análisis de datos" que demostró cómo una oscura doctrina legal de "inmunidad calificada" que protegía a la policía de ser procesada por usar fuerza excesiva.

Mención especial: Darnella Frazier

El jurado del Pulitzer concedió una "Mención especial" a Darnella Frazier. La joven de 18 años fue quien grabó con su celular el video donde George Floyd es asesinado. La junta hizo hincapié en el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad por la que trabajan los periodistas, el cual se pone de manifiesto con las acciones de Frazier.

Darnella sufrió acoso por haber grabado el momento, pero también ha sido elogiada por personalidades como el director Michael Moore por sus actos.

Darnella Frazier. Thank you. As a brave 17-year old standing on that curb in Minneapolis, you took out your phone and hit record. You changed the world. No film in our time has been more important than yours. Now the rise-up, the fight, moves quickly forward. Thank you, Darnella. — Michael Moore (@MMFlint) April 20, 2021

Galardonados del premio Pulitzer 2021

Servicio público: The New York Times

Noticias de última hora: Personal del Star Tribune, Minneapolis

Reportajes de investigación: Matt Rocheleau, Vernal Coleman, Laura Crimaldi, Evan Allen y Brendan McCarthy de The Boston Globe

Informes explicativos: Andrew Chung, Lawrence Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell y Jackie Botts de Reuters; Ed Yong de The Atlantic

Informes locales: Kathleen McGrory y Neil Bedi del Tampa Bay Times

Informes nacionales: Personal del Proyecto Marshall; AL.com, Birmingham; IndyStar, Indianápolis; y el Invisible Institute, Chicago

Informes internacionales: Megha Rajagopalan, Alison Killing y Christo Buschek de BuzzFeed News

Escritura de características: Mitchell S. Jackson, colaborador independiente, Runner’s World; Nadja Drost, colaboradora independiente, The California Sunday Magazine

Comentario: Michael Paul Williams del Richmond (Virginia) Times-Dispatch

Crítica: Wesley Morris de The New York Times

Redacción editorial: Robert Greene de Los Angeles Times

Fotografía de noticias de última hora: Personal de fotografía de Associated Press

Fotografía destacada: Emilio Morenatti de Associated Press

Informes de audio: Lisa Hagen, Chris Haxel, Graham Smith y Robert Little de National Public Radio