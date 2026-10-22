¿Quieres estudiar la prepa gratis? Esto debes hacer antes del 28 de octubre

Terminar el bachillerato sin acudir a un salón de clases es una posibilidad para quienes buscan continuar sus estudios y necesitan mayor flexibilidad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el registro para la Generación 94 de Prepa en Línea-SEP, un programa gratuito que permite cursar la educación media superior a distancia.

Las personas interesadas tienen hasta el miércoles 28 de octubre para completar su solicitud. Sin embargo, antes de ingresar al sistema, conviene conocer las condiciones de participación, los documentos que deben reunir y las características de esta modalidad educativa.

¿Qué es la Prepa en Línea SEP 2026?

Prepa en Línea-SEP es una opción de bachillerato que funciona mediante una plataforma digital, por lo que los estudiantes no necesitan trasladarse a una escuela para asistir a clases presenciales.

El programa forma parte del Bachillerato Nacional y cuenta con validez oficial, de acuerdo con la información difundida por la SEP. Su modelo está dirigido a personas que desean continuar su formación académica y organizar sus actividades escolares de acuerdo con sus tiempos.

El plan de estudios contempla una duración de dos años y seis meses, distribuidos en 23 módulos. Estos abarcan áreas como Matemáticas, Comunicación, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades, además de dos módulos enfocados en el componente profesional.

¿Cuáles son las fechas para inscribirme a la Prepa en Línea SEP 2026?

El registro para la Generación 94 comenzó el lunes 19 de octubre y concluirá el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 23:59 horas, según la convocatoria difundida por la SEP.

Quienes quieran participar deben completar el procedimiento dentro de ese plazo. Para comenzar, deben ingresar al sitio oficial del programa: prepaenlinea.sep.gob.mx.

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse a la Prepa en Línea SEP 2026?

Además de haber concluido la secundaria, los aspirantes deben cumplir con las condiciones necesarias para estudiar mediante un sistema completamente virtual.

Los requisitos señalados para participar son:



Contar con certificado de secundaria.

Tener nacionalidad mexicana o, en caso de ser extranjero, estancia legal en México.

Disponer de un correo electrónico personal, válido y activo.

Contar con una computadora, tableta o teléfono inteligente.

Tener conexión a internet con una velocidad mínima de 10 MB.

En cuanto a los equipos, se contemplan computadoras con Windows 10 o superior, o macOS 10.5 o superior; tabletas con Android 8.0 o superior o iOS 14 o superior, y teléfonos celulares con Android 5.0 o superior o iOS 11 o superior.

¿Estudiar la Prepa en Línea SEP tiene costo?

No, cursar el bachillerato en Prepa en Línea-SEP es gratuito. El programa no cobra por la inscripción ni por la emisión del certificado electrónico al concluir los estudios.

Al finalizar satisfactoriamente el plan académico, los estudiantes reciben un certificado con reconocimiento oficial en México.

Además, la información proporcionada sobre el programa señala que las personas inscritas menores de 25 años pueden solicitar la Beca Universal Benito Juárez, cuyo apoyo es de mil 900 pesos bimestrales. La posibilidad de recibirla está sujeta a los criterios y condiciones aplicables; por ello, es importante consultar las reglas vigentes.

¿Qué documentos debes subir para terminar la inscripción?

El registro no termina con la captura de los datos personales. Los aspirantes también deben integrar su expediente digital con los documentos solicitados por el programa.

La documentación mencionada para el procedimiento incluye:



Acta de nacimiento.

CURP.

Certificado de secundaria o documentación de revalidación de estudios, según corresponda.

Comprobante de domicilio.

Fotografía tipo credencial en formato JPG.

Carta compromiso, cuando sea aplicable.

Para iniciar el trámite, se debe ingresar al portal oficial, escribir la CURP, proporcionar un correo electrónico activo e introducir el código de verificación. Después, es necesario leer y aceptar el aviso de privacidad, comprobar que los datos sean correctos y completar el expediente con los archivos requeridos.