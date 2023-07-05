Presidenta ejecutiva de Twitter defiende los límites de lectura de tuits

La presidenta ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino, defendió en la red social el límite temporal anunciado el 1 de julio sobre el número de tuits que los usuarios pueden leer en un día. Además, la compañía informó que la publicidad se ha mantenido estable en el tiempo transcurrido desde la medida que suscitó fuertes críticas de usuarios y profesionales del marketing.

“Cuando tienes una misión como Twitter necesitas hacer grandes movimientos para seguir fortaleciendo la plataforma”. Presidenta ejecutiva de Twitter, Linda Yaccarino.

Este es el primer comentario público sobre los límites anunciados el sábado por su propietario, Elon Musk, quien detalló que el cambio pretendía desalentar "niveles extremos" de extracción de datos y manipulación del sistema.

When you have a mission like Twitter -- you need to make big moves to keep strengthening the platform. This work is meaningful and on-going. Here’s more insight on our work to ensure the authenticity of our user base. 👇 https://t.co/5FzBa3636Z — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 4, 2023

Inconformidades por nueva medida de Twitter

En los días posteriores al anuncio de Elon Musk, los usuarios de la red social publicaron capturas de pantalla en las que mostraban que no podían ver ningún tuit, ni siquiera en las páginas de anunciantes corporativos, después de alcanzar el límite. Y los profesionales del marketing señalaron que podría socavar los esfuerzos de Yaccarino por atraer anunciantes.

Twitter dijo que sólo un pequeño porcentaje de las personas que utilizan la plataforma se han visto afectadas por los límites. "Para garantizar la autenticidad de nuestra base de usuarios, debemos tomar medidas extremas para eliminar el spam y los bots de nuestra plataforma", señaló la compañía.

|Reuters

El límite entró en vigor poco después de que Twitter empezara a exigir a los usuarios que se identificaran con una cuenta en la red social para ver los tuits.

La matriz de Facebook, Meta Platforms META.O, dijo que planea lanzar una aplicación de microblogging llamada Threads, lo que representa un desafío directo a Twitter, que ha sido muy cuestionado desde que Elon Musk compró la compañía por 44 mil millones de dólares en 2022.

¿Cómo se aplican los límites de lectura?

Con el nuevo límite, las cuentas no verificadas podían leer inicialmente 600 publicaciones al día, y las nuevas cuentas no verificadas, 300. Las cuentas verificadas podían ver 6 mil mensajes al día, dijo Elon Musk en una publicación en el sitio.

Horas más tarde, dijo que el límite se elevó a 10 mil mensajes al día para los usuarios verificados, mil al día para los no verificados y 500 mensajes al día para los nuevos usuarios no verificados.

La app que desafiará a Twitter: Threads

Meta Platforms META.O planea lanzar una aplicación de microblogging que rivalice con Twitter, llamada Threads, días después de que el jefe de Twitter, Elon Musk, suscitara críticas al anunciar un límite temporal al número de publicaciones que los usuarios pueden leer en la red social.

Threads se lanzará previsiblemente el jueves y permitirá a los usuarios conservar seguidores de Instagram, la plataforma para compartir fotos, y mantener el mismo nombre de usuario, según se desprende de un anuncio en la App Store de Apple AAPL.O.

Aunque otros sitios alternativos de microblogging, como Mastodon y Blue Sky, han experimentado un aumento del número de usuarios desde que Elon Musk adquirió la red social, ninguno de ellos ha sido capaz de desafiar a Twitter.

Verificación para acceder a TweetDeck

Los usuarios de Twitter pronto deberán tener cuentas verificadas para poder utilizar TweetDeck, dijo la compañía en un tuit. El cambio entrará en vigor dentro de 30 días, según la empresa. Twitter hizo el anuncio en un tuit detallando una versión mejorada de TweetDeck con nuevas características. No dejaba claro si Twitter cobrará a los usuarios por la nueva y la antigua versión de TweetDeck.

El cobro por TweetDeck, que hasta ahora era gratuito para todos los usuarios de Twitter, permite organizar las cuentas que se siguen en diferentes columnas para supervisar fácilmente los contenidos. La herramienta es ampliamente utilizada por empresas y organizaciones de noticias. Los particulares deben pagar 8 dólares al mes para verificar su cuenta, mientras que las organizaciones deben abonar mil dólares al mes.