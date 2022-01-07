Presidente de Kazajistán ordena disparar a matar contra manifestantes

Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán, ordenó a las Fuerzas Armadas del país “disparar a matar sin previo aviso” contra los manifestantes, para frenar las violentas protestas que estallaron desde el domingo pasado contra el aumento del precio del gas y combustible.

“Quien no se rinda será destruido. Di la orden a las fuerzas del orden y al ejército de disparar a matar, sin previo aviso”. indicó el presidente de Kazajistán, quien también afirmó que los responsables de los disturbios son terroristas entrenados en el extranjero.

Por su parte, la policía de Almaty dijo que mataron a decenas de manifestantes y arrestaron a más de dos mil personas que intentaron irrumpir en las sedes públicas del país.

Ante las violentas protestas que han estallado en #Kazajistán desde el domingo pasado contra el aumento del precio del gas, el presidente Kassym-Jomart Tokayev ordenó a las fuerzas armadas disparar sin previo aviso. pic.twitter.com/nsCuZY7B4M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 7, 2022

"Los terroristas continúan dañando la propiedad pública y privada y usando armas contra los ciudadanos", expresó la policía Kazaja.

Autoridades de Kazajistán también informaron que murieron al menos 18 miembros de las Fuerzas de Seguridad, dos decapitados, y más de mil militares resultaron heridos tras las protestas.

Las manifestaciones, que empezaron como respuesta a la subida del precio del combustible, se convirtieron en un amplio movimiento contra el gobierno y el ex líder Nursultan Nazarbayev, de 81 años, el gobernante que más tiempo ha estado en el poder en un antiguo estado soviético.

Presidente de Kazajistán agradece intervención de Rusia en protestas

Las declaraciones del presidente de Kazajistán ocurren un día después de que paracaidistas rusos llegaran al país ex soviético para apoyar a las Fuerzas de Seguridad con las violentas protestas.

Tokayev pidió apoyo a su aliado, Rusia, para que enviara tropas y frenara las manifestaciones.

La mayor ciudad de Kazajistán sufre enfrentamiento mortal entre policía y manifestantes pic.twitter.com/YX5UgQ3z3v — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 7, 2022

En respuesta, Rusia envió paracaidistas a Kazajistán este jueves a sofocar las protestas que afectan a todo el país.

Mientras tanto, la Unión Europea (UE) ofreció ayuda a Kazajistán para hallar una solución pacífica y solicitó garantizar el acceso a los servicios de internet de forma inmediata, ya que el gobierno del país cortó la red desde el miércoles.