Detienen a preso que se dio a la fuga con una policía en Alabama

Agentes de seguridad detuvieron a un preso y a la policía que lo ayudó a escapar de una cárcel en Alabama. La detención se realizó en medio de un tiroteo, informaron las autoridades del condado.

De acuerdo con los agentes, el preso Casey White, de 38 años de edad y la policía penitenciaria, Vicky White, de 56, fueron detenidos el pasado lunes en Indiana, tras una persecución automovilística.

Durante la persecución y el tiroteo, la policía fue herida de bala, por lo que la trasladaron a un hospital cercano donde murió debido a la gravedad de la herida.

El alguacil del condado de Vanderburgh, Dave Wedding, indicó que durante la detención del preso y la policía lograron recuperar varias armas dentro del vehículo donde ambos viajaban, incluido un rifle semiautomático AR-15.

En tanto, las autoridades de Alabama llevarán de regreso a la cárcel local al preso Casey White para que responda por los cargos iniciales. A él se le acusó de apuñalar a una persona en septiembre de 2020, también estaba cumpliendo condena por delitos de 2015, incluidos allanamiento de morada y robo de auto. Ahora se le suman acusaciones de fuga.

The Alabama fugitives who have been on the run since April 29 were apprehended Monday in Evansville, Indiana, following a brief vehicle pursuit that ended in a crash: https://t.co/mKAuy3Yxvl pic.twitter.com/nI7thjs6nV — U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) May 10, 2022

En tanto, la policía Vicky White, una veterana de correcciones que llevaba 17 años como oficial y que estaba cerca de jubilarse, murió en un hospital tras el tiroteo.

¿Cómo atraparon al preso y la policía que se fugaron de Alabama?

Tras 11 días de la fuga, un oficial de patrulla reconoció el vehículo en el que se fugaron el preso y la policía, el cual estaba estacionado en un hotel.

“Creo que dijo que solo estaba tratando de encontrar un lugar para esconderse, pasar desapercibido … querían detenerse por un tiempo, orientarse y luego descubrir su próximo lugar para viajar”, dijo Wedding.

Añadió que el plan de los criminales era defectuoso y por eso no lograron escapar de las autoridades de Alabama: “son criminales Su plan fue defectuoso y fracasó. Gracias a Dios”.

Alabama prison -

Vicky White, jail guard, caught on a security camera creeping out of Lauderdale County jail with 6ft 9in 'monster' Casey White - Said to have rifles with them -

What is to prevent him from eliminating her? pic.twitter.com/fj4HxqnUF4 — Blanche Victoria (@tammytabby) May 4, 2022

¿Cómo escaparon el preso y la policía de una cárcel de Alabama?

Las autoridades revelaron que la última vez que se les vio fue cuando él estaba esposado bajo la custodia de Vicky White y salían de la cárcel en Muscle Shoals, Alabama, a unas 65 millas al oeste de Huntsville, a finales de abril.

En ese momento, se creía que la policía lo estaba transportando del centro de detención al juzgado para una evaluación mental.

Posteriormente, las autoridades se dieron cuenta de que los dos habían desaparecido después de que la patrulla fuera encontrada en el estacionamiento de un centro comercial.

