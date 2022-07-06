Escapan 600 presos de una cárcel en Nigeria; recapturan a 300

Al menos 600 presos escaparon el miércoles por la noche de una cárcel en Abuya, capital de Nigeria, después de una supuesta redada de militantes islamistas de Boko Haram, informó Bashir Magaji, ministro de Interior del país.

El funcionario agregó que escaparon 600 de los 900 presos que albergaba la cárcel, y durante la presunta redada murió un oficial de seguridad y tres más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Sin embargo, durante las primeras horas lograron capturar a 300, por lo que siguen prófugos otros 300 presos y las autoridades de Nigeria siguen en su búsqueda.

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¿Cómo escaparon 600 presos de una cárcel en Nigeria?

De acuerdo con Magaji, los integrantes de Boko Haram llegaron a la cárcel y atacaron las instalaciones con la intención de liberar a varios miembros que se encontraban recluidos ahí.

Los atacantes incendiaron vehículos e iniciaron un tiroteo afuera de la cárcel, hasta que se hicieron paso y abrieron una de las puertas de la prisión utilizando explosivos, lo que permitió que 600 presos se escaparan.

En algunas imágenes fuera de la prisión, se vieron los restos calcinados de varios vehículos con agujeros de bala, lo que da fe de tiroteos en las inmediaciones durante el allanamiento, también se mostró una de las puertas destrozadas.

En otras imágenes se aprecia que un helicóptero sobrevoló el lugar mientras agentes de seguridad armados llevaban a un recluso sin camisa que cojeaba con una herida abierta en la pierna, mientras que otro preso herido era llevado de vuelta a la cárcel de Nigeria.

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El ataque se produjo la misma noche que una emboscada separada a un convoy de avanzada del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, que se dirigía a su ciudad natal en el estado norteño de Katsina.

Buhari no estaba en el convoy de automóviles que transportaba a un equipo de guardias de seguridad, oficiales de protocolo y medios de comunicación que se dirigían a Daura, cerca de la frontera con Níger, para prepararse para la festividad musulmana de Eid al-Adha.

