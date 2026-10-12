¿Te urge un dinerito extra? El préstamo con garantía de Prestaprenda, la opción para pagar menos y hacer crecer tu crédito

Si necesitas una ‘lanita’ extra, empeñar puede ser la opción más rápida; sin embargo, hacerlo a ciegas, puede costarte caro. Por ello, antes de tomar una decisión es importante entender cómo funcionan las casas de empeño, los costos reales del crédito y la facilidad para recuperar tus pertenencias, pero ¿por qué ’Prestaprenda’ podría ser tu mejor opción?

Sergio Raimond Kedilhac Viesca, director general de Prestaprenda, nos revela las claves para aprovechar al máximo un préstamo con garantía.

“El préstamo con garantía es el más inteligente, es el más económico (...) Quien tiene el control es el cliente”, explicó el director general de la casa de empeño.

¿Cuáles son las facilidades de ‘Prestaprenda’ y por qué conviene el préstamo con garantía?

Prestaprenda, la casa de empeño que ofrece préstamos rápidos y en efectivo, ofrece planes para cada tipo de clientes dependiendo de sus necesidades. Estos pueden ir mejorando las condiciones.

Además, la institución de prendaria recibe oro y vehículo. El monto más pequeño es de 500 pesos.

“Mientras un cliente va refrendado cada vez más, podemos prestarle más por la misma prenda”, comentó Sergio Raimond.

Horarios y sucursales de Prestaprenda: ¿Dónde y a qué hora solicitar un préstamo?

El horario de ‘Prestaprenda’ es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, contando con más de mil sucursales alrededor de la República Mexicana.