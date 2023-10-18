Dan 25 años de cárcel a presunto feminicida de Mónica Citlalli, maestra de inglés

Jesús Alexis Álvarez Ortiz, presunto feminicida de Mónica Citlalli Reséndiz, recibió una sentencia de 25 años de cárcel por el delito de desaparición forzada; aún enfrenta proceso por el supuesto feminicidio de la también maestra de inglés de Ecatepec.

Este martes 17 de octubre se dio a conocer que el juez de la causa dictó la sentencia durante una audiencia celebrada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, gracias a las pruebas aportadas por las autoridades ministeriales del Estado de México.

Aún no recibe sentencia por el feminicidio de Mónica Citlalli

Los familiares de la víctima celebraron la decisión del juez, a pesar de que aún falta la sentencia por el presunto feminicidio de la joven de años. Aseguraron en entrevistas que seguirán buscando justicia para la maestra de inglés.

De igual forma la mamá de Jesús, María Isabel, también enfrenta proceso por desaparición forzada, pues también había participado en los hechos del 30 de noviembre de 2022.

#EnLaMañanera | El gobierno federal reveló imágenes de lo que supone son los últimos minutos de vida de la maestra Mónica Citlali Diaz Reséndiz. Se aprecia que el pasado 3 de noviembre a las 4.19 de la tarde llega a la casa de su novio Alexis en Jardines de Ecatepec. pic.twitter.com/1xurnQOkXw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

¿Qué se sabe del caso de Mónica Citlalli?

El 3 de noviembre de 2022, cerca de las 06:00 horas, Mónica Citlalli salió de su domicilio ubicado en El Saldo, municipio de Atenco, para dirigirse a su trabajo en una escuela de inglés ubicada en Ecatepec; sin embargo nunca llegó.

Durante 7 días su familia la buscó, incluso realizaron bloqueos en las zonas más transitadas del municipio. Finalmente su cuerpo fue localizado en la autopista México-Cuernavaca el 9 de noviembre.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los últimos momentos de Mónica, en los que se aprecia cómo llegó a la casa de su novio Jesús la tarde del 3 de noviembre, pero nunca abandona el domicilio.

Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México trabajaron en conjunto hasta que lograron la detención de su pareja de 27 años, su mamá y otro hombre identificado como Jonathan, quien aparentemente es el dueño de la camioneta en la que trasladaron el cuerpo de la víctima.

La maestra Mónicca Citlalli, dejó huérfana a su hija de 11 años.