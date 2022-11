VIDEO: Entre dolor y aplausos despiden a Mónica Citlalli en el Edomex

El cuerpo de Mónica Citlalli, la joven maestra de inglés llegó anoche a su casa en la colonia El Salado en Atenco, Estado de México (Edomex) en donde fue velada y recordada por sus amigos y familiares.

Familiares, amigos y alumnos de la joven de 30 años, la recibieron con aplausos y porras, la velaron en la casa donde ella vivía.

Esta tarde, el cuerpo de Mónica Citlalli será enterrado en el municipio de Ecatepec.

Mónica Citlalli, desapareció el 3 de noviembre cuando se dirigía a una escuela de inglés donde daba clases, en Ecatepec. Su cuerpo fue hallado el miércoles pasado sobre la autopista México-Cuernavaca.

Las fiscalías del Edomex y Ciudad de México, continúan con las investigaciones para tratar de identificar y detener a el o los presuntos feminicidas.

Triste despedida a Mónica Citlalli

“No fue la manera en que yo hubiera querido encontrar a mi hermana, pero gracias a Dios ya la encontramos, para velarla y también darle sepultura”.

Esas fueron las palabras Maciel Olvera Reséndiz, hermana de Mónica Citlalli, la maestra de inglés que fue hallada sin vida el miércoles a la altura del kilómetro 40 de la autopista México-Cuernavaca, en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.

Exigen justicia por el #feminicidio de Mónica Citlalli, quien era maestra de inglés y madre de una pequeña.



La joven de 30 años desapareció el 3 de noviembre cuando se dirigía a una escuela donde daba clases de inglés en Ecatepec.

Mónica Citlalli salíó alrededor de las 6 de la mañana de su casa ubicada en la colonia El Salado en el municipio de Atenco, en el Estado de México, caminaba alrededor de 3 calles hacia la colonia Las Américas, donde tomaba una unidad del servicio público que la dejaba justo en frente de su lugar de trabajo, pero aquel día no llegó.

Por siete días sus familiares la buscaron, también sus amigos quienes llegaron a donde es velada, su casa.

“En alguna otra ocasión supe igual de una amiga, pero pues ella si se fue de parranda, no, esperaba, quería pensar que, que era la misma situación y en estos momentos que nos enteramos que la encontraron sin vida la verdad es que da miedo y mucha tristeza”, relató una de sus amigas.

Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, trabajan de forma conjunta.

Maciel Olvera asegura. “nosotros estamos colaborando con las autoridades para que encontremos pronto el culpable o los culpables, que nos ayuden a esclarecer toda esta cosa por qué mi hermana no era así, mi hermana era una persona bien responsable, era una madre que estaba al pendiente de su hija y no se me hace justo que le haya pasado esto, que la hayan dejado tirada como si fuera una bolsa de basura”.

Mónica Citlalli, dejo una hija de 11 años.

Su cuerpo, llegó alrededor de las 10 de la noche a Atenco, recibida entre el dolor, aplausos y porras antes de ser trasladada a su última morada.

Será este viernes cuando la sepulten en un panteón de Ecatepec.