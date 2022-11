Mónica Citlalli desapareció en Ecatepec; era maestra de inglés

Mónica Citlalli Díaz Resendiz desapareció el 3 de noviembre en Ecatepec, Estado de México.

Salió de su casa en la colonia El Salado para dirigirse a su trabajo en una escuela ubicada a siete kilómetros; es maestra de inglés.

“Yo como madre me siento orgullosa de que es buena maestra, pero me parte el corazón que no esté mi hija y que mi nieta me pregunte, abuelita y mi mamá a qué hora viene, tiene 11 años”, señaló Fausta Reséndiz, Mamá de Mónica Citlalli.

La Fiscalía mexiquense a través de su cuenta de twitter, aseguró, que ya se trabaja en la localizacion de Mónica Citlalli, de 30 años de edad.

Selañó que “desde el día en que se recibió el reporte, esta Fiscalía activó el Protocolo de Búsqueda Odisea, efectuando tareas coordinadas con autoridades de los tres Órdenes de Gobierno para conocer su paradero, garantizando así su derecho a ser buscada”.

La FiscalíaEdoméx mantiene de manera permanente acciones de búsqueda de la joven Mónica Citlalli Díaz Reséndiz reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre en #EcatepecDeMorelos, emprendiendo diversas labores de campo y gabinete que lleven a su ubicación. (1/2) pic.twitter.com/YHICN5dWyx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 7, 2022

Realizan bloqueo para exigir aparición de Mónica Citlalli

Familiares, amigos y alumnos de Mónica Citlalli bloquearon la Vía Morelos en ambos sentidos.

“Entiéndanme también a mí que soy una madre desesperada por encontrar a mi hija, quiero los videos, quién se la llevó".

El bloqueo provocó severos conflictos viales en una de las avenidas más transitadas en este municipio del Estado de México.

Luego de casi cuatro horas de bloqueo, los manifestantes liberaron la circulación.

“Nos quitamos porque mire la gente ya está desesperada y realmente la gente no tiene la culpa, pero también ya llevamos tres horas y la gente hasta del baño quiere ir, la verdad, hay que ser conscientes”, señaló la mamá de Mónica Citlalli.

Más tarde se reunió con autoridades de la Fiscalía estatal para verificar los avances de la investigación.