¡Se les pasaron los tragos! Captan a presunta jefa de enfermeras en Puebla

Los presuntos excesos con el alcohol quedaron registrados en tres casos que involucran a Monterrey, la Ciudad de México y Puebla. Desde una piedra lanzada contra un camión del transporte público que lesionó a una mujer de 66 años, hasta una turista que insultó y agredió a trabajadores de una taquería llamada “Lady Gringa”, los episodios generaron polémica.

A estos hechos se suma la difusión de un video grabado meses atrás por trabajadores de un hospital del IMSS en Puebla, en el que aparece una mujer señalada como jefa de enfermeras que aparentemente tiene dificultades para mantenerse de pie. De acuerdo con la información disponible, la grabación fue entregada al sindicato y recientemente se hizo pública; hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el caso.